У Рівному хлопчик опинився в смертельній небезпеці після гри з котиком

Гра зі скаженими котиками, а на кону життя дитини!

Це тривожна історія з Рівного.

Там семирічного хлопчика покусало сусідське котеня, а через кілька днів тварину знайшли мертвою. Також по темі: Погрався з котом - опинився в реанімації! У 8-річного хлопчика підозрюють сказ

Власниця запевнила, що хвостатого збила машина, але батьки малого цьому не повірили.

І ви тільки уявіть увесь їх жах, коли ветеринари провели експертизу та заявили, що котик був інфікований сказом, а це – смертельна хвороба.

І якщо вчасно не зробити щеплення, наслідки точно будуть фатальними.

Тож чи встигли врятувати дитину та хто винен у тому, що в місті завелися скажені коти?

Відповіді в репортажі Павла Шамшина.