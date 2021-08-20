seach
ICTV - Разом краще

Video: У Рівному хлопчик опинився в смертельній небезпеці після гри з котиком

Гра зі скаженими котиками, а на кону життя дитини! Це тривожна історія з Рівного. Там семирічного хлопчика покусало сусідське котеня, а через кілька днів тварину знайшли мертвою. [read_more_news] Власниця запевнила, що хвостатого збила машина, але батьки малого цьому не повірили. І ви тільки уявіть увесь їх жах, коли ветеринари провели експертизу та заявили, що котик був інфікований сказом, а це – смертельна хвороба. І якщо вчасно не зробити щеплення, наслідки точно будуть фатальними. Тож чи встигли врятувати дитину та хто винен у тому, що в місті завелися скажені коти? Відповіді в репортажі Павла Шамшина.

У Рівному хлопчик опинився в смертельній небезпеці після гри з котиком
0 Коментувати

Гра зі скаженими котиками, а на кону життя дитини!

Це тривожна історія з Рівного.

Там семирічного хлопчика покусало сусідське котеня, а через кілька днів тварину знайшли мертвою.  Також по темі: Погрався з котом - опинився в реанімації! У 8-річного хлопчика підозрюють сказ

Власниця запевнила, що хвостатого збила машина, але батьки малого цьому не повірили.

І ви тільки уявіть увесь їх жах, коли ветеринари провели експертизу та заявили, що котик був інфікований сказом, а це – смертельна хвороба.

І якщо вчасно не зробити щеплення, наслідки точно будуть фатальними.

Тож чи встигли врятувати дитину та хто винен у тому, що в місті завелися скажені коти?

Відповіді в репортажі Павла Шамшина.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / У Рівному хлопчик опинився в смертельній небезпеці після гри з котиком / 20.08.2021 20:08
20.08.2021 20:08

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь