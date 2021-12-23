seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    04:40Розтин покаже
    06:30Ранок у Великому Місті
    06:45Факти. Інформаційний випуск
    06:50Ранок у Великому Місті
    07:15Факти. Інформаційний випуск
    07:33Ранок у Великому Місті
    07:45Факти. Інформаційний випуск
    07:50Ранок у Великому Місті
    08:45Факти. Інформаційний випуск
    09:15Надзвичайні новини
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн

Video: У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка – рокова необачність батьків

Від цієї історії з Полтавщини стискається серце. У будинку, який орендує родина з дитиною, сталася пожежа. Вогонь хоч і не встиг охопити весь дім, наробив страшного лиха. Бо ж коли спалахнуло, у кімнаті  спала маленька дівчинка.[read_more_news] Врятувати її не вдалося. Де ж були у цю жахливу мить батьки? Чому покинули свою малечу саму? Навіть люблячих тат і мам доля іноді нещадно карає за таку необачність.

У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка – рокова необачність батьків
0 Коментувати

Від цієї історії з Полтавщини стискається серце.

У будинку, який орендує родина з дитиною, сталася пожежа.

Вогонь хоч і не встиг охопити весь дім, наробив страшного лиха.

Бо ж коли спалахнуло, у кімнаті  спала маленька дівчинка. Також по темі: Масштабна пожежа в готелі під Вінницею - всі подробиці пекельної ночі

Врятувати її не вдалося.

Де ж були у цю жахливу мить батьки?

Чому покинули свою малечу саму?

Навіть люблячих тат і мам доля іноді нещадно карає за таку необачність.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка – рокова необачність батьків / 23.12.2021 20:16
23.12.2021 20:16

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь