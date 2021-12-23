У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка – рокова необачність батьків

Від цієї історії з Полтавщини стискається серце.

У будинку, який орендує родина з дитиною, сталася пожежа.

Вогонь хоч і не встиг охопити весь дім, наробив страшного лиха.

Бо ж коли спалахнуло, у кімнаті спала маленька дівчинка. Також по темі: Масштабна пожежа в готелі під Вінницею - всі подробиці пекельної ночі

Врятувати її не вдалося.

Де ж були у цю жахливу мить батьки?

Чому покинули свою малечу саму?

Навіть люблячих тат і мам доля іноді нещадно карає за таку необачність.