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Video: У погоні за легкими грошима втрачають найголовніше своє багатство! ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Вирощували та фасували товар на Херсонщині, а продавали у столиці. Копи кілька місяців вираховували і зрештою затримали банду наркоторговців. Заробляли мільйони на оборудках із зіллям і на Прикарпатті. А на які хитрощі тільки не йдуть кур'єри аби не попастися у руки поліції? [read_more_news] От, наприклад, хлопець їздив кілька сотень кілометрів з Умані у Вінницю аби робити закладки для покупців. Та от, все одно, його таки затримали. Схопили на гарячому з цілою барсеткою товару і молодика у Києві. У погоні за легкими грошима ці люди зрештою, втрачають найголовніше своє багатство - час і життя. І марнують його роками за ґратами.

У погоні за легкими грошима втрачають найголовніше своє багатство! ТОП новин про наркоторгівлю в Україні
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Вирощували та фасували товар на Херсонщині, а продавали у столиці.

Копи кілька місяців вираховували і зрештою затримали банду наркоторговців.

Заробляли мільйони на оборудках із зіллям і на Прикарпатті.

А на які хитрощі тільки не йдуть кур’єри аби не попастися у руки поліції?  Також по темі: Наркобізнес в Україні процвітає - копи ловлять ділків цілими сім'ями

От, наприклад, хлопець їздив кілька сотень кілометрів з Умані у Вінницю аби робити закладки для покупців.

Та от, все одно, його таки затримали.

Схопили на гарячому з цілою барсеткою товару і молодика у Києві.

У погоні за легкими грошима ці люди зрештою, втрачають найголовніше своє багатство – час і життя.

І марнують його роками за ґратами.

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ICTV / Надзвичайні новини / У погоні за легкими грошима втрачають найголовніше своє багатство! ТОП новин про наркоторгівлю в Україні / 17.11.2021 19:19
17.11.2021 19:19

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