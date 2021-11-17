У погоні за легкими грошима втрачають найголовніше своє багатство! ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Вирощували та фасували товар на Херсонщині, а продавали у столиці.

Копи кілька місяців вираховували і зрештою затримали банду наркоторговців.

Заробляли мільйони на оборудках із зіллям і на Прикарпатті.

А на які хитрощі тільки не йдуть кур’єри аби не попастися у руки поліції? Також по темі: Наркобізнес в Україні процвітає - копи ловлять ділків цілими сім'ями

От, наприклад, хлопець їздив кілька сотень кілометрів з Умані у Вінницю аби робити закладки для покупців.

Та от, все одно, його таки затримали.

Схопили на гарячому з цілою барсеткою товару і молодика у Києві.

У погоні за легкими грошима ці люди зрештою, втрачають найголовніше своє багатство – час і життя.

І марнують його роками за ґратами.