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Video: У новорічну ніч дама, захищаючи свою честь, зарізала кавалера на очах у святкового діджея

Жадав кохання, а отримав ніж у печінку. На Миколаївщині 30-річна жінка зарізала свого знайомого, який намагався її зґвалтувати, погрожуючи ножем. Утім жінка не лише відмовила, а ще й примудрилася тим самим ножем поранити ґвалтівника, та так влучила, що той стік кров’ю за лічені хвилини. [read_more_news] Як новорічне святкування може перетворитися на справжнє жахіття – дивіться у наступному сюжеті.

У новорічну ніч дама, захищаючи свою честь, зарізала кавалера на очах у святкового діджея
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Жадав кохання, а отримав ніж у печінку.

На Миколаївщині 30-річна жінка зарізала свого знайомого, який намагався її зґвалтувати, погрожуючи ножем.

Утім жінка не лише відмовила, а ще й примудрилася тим самим ножем поранити ґвалтівника, та так влучила, що той стік кров’ю за лічені хвилини. Також по темі: 15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ

Як новорічне святкування може перетворитися на справжнє жахіття – дивіться у наступному сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / У новорічну ніч дама, захищаючи свою честь, зарізала кавалера на очах у святкового діджея / 10.01.2022 19:18
10.01.2022 19:18

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