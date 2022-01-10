У новорічну ніч дама, захищаючи свою честь, зарізала кавалера на очах у святкового діджея

Жадав кохання, а отримав ніж у печінку.

На Миколаївщині 30-річна жінка зарізала свого знайомого, який намагався її зґвалтувати, погрожуючи ножем.

Утім жінка не лише відмовила, а ще й примудрилася тим самим ножем поранити ґвалтівника, та так влучила, що той стік кров’ю за лічені хвилини. Також по темі: 15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ

Як новорічне святкування може перетворитися на справжнє жахіття – дивіться у наступному сюжеті.