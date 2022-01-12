seach
ICTV - Разом краще

Video: У Миколаєві тролейбус зламав ногу пасажирці – розшукують водія електричного монстра

Квапилася на роботу та опинилася під тролейбусом. У Миколаєві «електричний монстр» другого маршруту защемив ногу пасажирці, яка не встигла зайти у салон, а потім ще й переїхав кінцівку, коли жінка з останніх сил висмикнула її з зачинених дверей.[read_more_news] Лише дивом нещасна не залишилася без ноги, і зараз вона із переламами ледь кульгає на милицях. Після інциденту родичі вже поставили на вуха весь Миколаївелектротранс, поліцію та соцмережі, та водій, який скоїв наїзд, наче ніколи й не існував. Як все відбувалося та чому й досі не можуть знайти тролейбус-примару, розбиралися наші кореспонденти.

У Миколаєві тролейбус зламав ногу пасажирці – розшукують водія електричного монстра
0 Коментувати

Квапилася на роботу та опинилася під тролейбусом.

У Миколаєві «електричний монстр» другого маршруту защемив ногу пасажирці, яка не встигла зайти у салон, а потім ще й переїхав кінцівку, коли жінка з останніх сил висмикнула її з зачинених дверей. Також по темі: У Львові водійка тролейбуса не помітила пасажира, зачинила двері й поволокла бідолаху за собою

Лише дивом нещасна не залишилася без ноги, і зараз вона із переламами ледь кульгає на милицях.

Після інциденту родичі вже поставили на вуха весь Миколаївелектротранс, поліцію та соцмережі, та водій, який скоїв наїзд, наче ніколи й не існував.

Як все відбувалося та чому й досі не можуть знайти тролейбус-примару, розбиралися наші кореспонденти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / У Миколаєві тролейбус зламав ногу пасажирці – розшукують водія електричного монстра / 12.01.2022 19:37
12.01.2022 19:37

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь