У Миколаєві тролейбус зламав ногу пасажирці – розшукують водія електричного монстра

Квапилася на роботу та опинилася під тролейбусом.

У Миколаєві «електричний монстр» другого маршруту защемив ногу пасажирці, яка не встигла зайти у салон, а потім ще й переїхав кінцівку, коли жінка з останніх сил висмикнула її з зачинених дверей. Також по темі: У Львові водійка тролейбуса не помітила пасажира, зачинила двері й поволокла бідолаху за собою

Лише дивом нещасна не залишилася без ноги, і зараз вона із переламами ледь кульгає на милицях.

Після інциденту родичі вже поставили на вуха весь Миколаївелектротранс, поліцію та соцмережі, та водій, який скоїв наїзд, наче ніколи й не існував.

Як все відбувалося та чому й досі не можуть знайти тролейбус-примару, розбиралися наші кореспонденти.