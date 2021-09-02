У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку.

Інцидент стався на одному з місцевих ринків.

Чоловік прийшов купити горілку, чим йому завадила собака, яка спала у павільйоні – невідомо, але він витяг з чохла рушницю і пальнув у тварину просто у магазині.

Що розповідають шоковані очевидці, хто цей кровожерливий стрілець та чому продавці тепер бояться за своє життя – на місці побували наші кореспонденти.