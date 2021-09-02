seach
ICTV - Разом краще

Video: У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку

У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку. Інцидент стався на одному з місцевих ринків. Чоловік прийшов купити горілку, чим йому завадила собака, яка спала у павільйоні – невідомо, але він витяг з чохла рушницю і пальнув у тварину просто у магазині. Що розповідають шоковані очевидці, хто цей кровожерливий стрілець та чому продавці тепер бояться за своє життя – на місці побували наші кореспонденти. [read_more_news]

У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку
0 Коментувати

У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку.

Інцидент стався на одному з місцевих ринків.

Чоловік прийшов купити горілку, чим йому завадила собака, яка спала у павільйоні – невідомо, але він витяг з чохла рушницю і пальнув у тварину просто у магазині.

Що розповідають шоковані очевидці, хто цей кровожерливий стрілець та чому продавці тепер бояться за своє життя – на місці побували наші кореспонденти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку / 02.09.2021 20:11
02.09.2021 20:11

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь