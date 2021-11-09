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Video: У Мелітополі безхатьки знайшли мертве немовля на смітнику

Здатні народжувати дітей - ладні викидати своє чадо на смітник, не лишаючи жодного шансу на життя. У Мелітополі жах, який уявити важко. Двоє безхатьків натрапили на тіло новонародженого малюка, який лежав серед мотлоху, замотаний у рушник. [read_more_news] Згодом з’ясується, дитина доношена. Що ж з нею сталося? Хто ж відправив маля на той світ? Які версії у місцевих? Жорстокість, від якої мурахи шкірою.

У Мелітополі безхатьки знайшли мертве немовля на смітнику
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Здатні народжувати дітей – ладні викидати своє чадо на смітник, не лишаючи жодного шансу на життя.

У Мелітополі жах, який уявити важко.

Двоє безхатьків натрапили на тіло новонародженого малюка, який лежав серед мотлоху, замотаний у рушник. Також по темі: Від виду побитого мамою голодного немовляти у миколаївських медиків відняло мову

Згодом з’ясується, дитина доношена.

Що ж з нею сталося?

Хто ж відправив маля на той світ?

Які версії у місцевих?

Жорстокість, від якої мурахи шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Мелітополі безхатьки знайшли мертве немовля на смітнику / 09.11.2021 20:24
09.11.2021 20:24

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