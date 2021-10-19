У медзакладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі

Не на жарт уривається терпець у медиків, які з останніх сил борються за людські життя, а їм – в якості вдячності, даруйте, дуля з маком.

Коронавірусна епідемія сягає апогею в порівнянні з минулорічною хвилею.

Вдумайтесь у ці цифри.

За добу нових заражених – вже 15 з половиною тисяч, загиблих – майже шістсот.

У медичних закладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі. Також по темі: Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному

В Кагарлику на Київщині десятки медиків мітингують просто під стінами лікарні, поки всередині один за одним вмирають їхні пацієнти.

Заклад – один з опорних по коронавірусу і вже заповнений по зав’язку.

Хворим не вистачає кисню, вони просто задихаються.

Їх навіть годувати нічим.

А самі медики у відчаї, бо, лиш послухайте, не те що ковідних надбавок не отримують, їм навіть не платять зарплати.

Куди ж поділися кошти у розпал епідемії?

Що каже керівництво лікарні і міська влада?

Схоже, що ми можемо лишитися зі страшною хворобою сам на сам.