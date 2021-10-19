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Video: У медзакладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі

Не на жарт уривається терпець у медиків, які з останніх сил борються за людські життя, а їм - в якості вдячності, даруйте, дуля з маком. Коронавірусна епідемія сягає апогею в порівнянні з минулорічною хвилею. Вдумайтесь у ці цифри. За добу нових заражених - вже 15 з половиною тисяч, загиблих - майже шістсот. У медичних закладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі.[read_more_news] В Кагарлику на Київщині десятки медиків мітингують просто під стінами лікарні, поки всередині один за одним вмирають їхні пацієнти. Заклад - один з опорних по коронавірусу і вже заповнений по зав’язку. Хворим не вистачає кисню, вони просто задихаються. Їх навіть годувати нічим. А самі медики у відчаї, бо, лиш послухайте, не те що ковідних надбавок не отримують, їм навіть не платять зарплати. Куди ж поділися кошти у розпал епідемії? Що каже керівництво лікарні і міська влада? Схоже, що ми можемо лишитися зі страшною хворобою сам на сам.

У медзакладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі
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Не на жарт уривається терпець у медиків, які з останніх сил борються за людські життя, а їм – в якості вдячності, даруйте, дуля з маком.

Коронавірусна епідемія сягає апогею в порівнянні з минулорічною хвилею.

Вдумайтесь у ці цифри.

За добу нових заражених – вже 15 з половиною тисяч, загиблих – майже шістсот.

У медичних закладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі. Також по темі: Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному

В Кагарлику на Київщині десятки медиків мітингують просто під стінами лікарні, поки всередині один за одним вмирають їхні пацієнти.

Заклад – один з опорних по коронавірусу і вже заповнений по зав’язку.

Хворим не вистачає кисню, вони просто задихаються.

Їх навіть годувати нічим.

А самі медики у відчаї, бо, лиш послухайте, не те що ковідних надбавок не отримують, їм навіть не платять зарплати.

Куди ж поділися кошти у розпал епідемії?

Що каже керівництво лікарні і міська влада?

Схоже, що ми можемо лишитися зі страшною хворобою сам на сам.

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ICTV / Надзвичайні новини / У медзакладах катастрофа із нестачею ліжко-місць, медикаментів, кисню, засобів захисту і навіть їжі / 19.10.2021 19:48
19.10.2021 19:48

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