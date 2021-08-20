Video: У людей на Миколаївщині вода на вагу золота – чому так?
Вода на вагу золота – і це не художній вислів, а реальність для мешканців села Трикрати на Миколаївщині.
У розпал літньої спеки село на місяць залишилося геть без водопостачання.
Воду люди беруть з єдиної криниці, що якимось дивом залишилася ще з радянських часів. [read_more_news]
Іноді підвозять автоцистерну, утім на три тисячі жителів – це крапля в морі.
Обурені селяни вже пооббивали усі чиновницькі пороги, утім у відповідь отримали лише формальні відписки.
Куди подівся колишній водогін, як люди виживають у сорокаградусну спеку та чому керівництво громади не може забезпечити людей життєво необхідним – водою?
На місці розбиралися наші кореспонденти.
У людей на Миколаївщині вода на вагу золота – чому так?