seach
ICTV - Разом краще

Video: У людей на Миколаївщині вода на вагу золота – чому так?

Вода на вагу золота – і це не художній вислів, а реальність для мешканців села Трикрати на Миколаївщині. У розпал літньої спеки село на місяць залишилося геть без водопостачання. Воду люди беруть з єдиної криниці, що якимось дивом залишилася ще з радянських часів. [read_more_news] Іноді підвозять автоцистерну, утім на три тисячі жителів – це крапля в морі. Обурені селяни вже пооббивали усі чиновницькі пороги, утім у відповідь отримали лише формальні відписки. Куди подівся колишній водогін, як люди виживають у сорокаградусну спеку та чому керівництво громади не може забезпечити людей життєво необхідним – водою? На місці розбиралися наші кореспонденти.

У людей на Миколаївщині вода на вагу золота – чому так?
0 Коментувати

Вода на вагу золота – і це не художній вислів, а реальність для мешканців села Трикрати на Миколаївщині.

У розпал літньої спеки село на місяць залишилося геть без водопостачання.

Воду люди беруть з єдиної криниці, що якимось дивом залишилася ще з радянських часів.  Також по темі: У Дніпрі суд залишився без води та туалетів - що трапилось

Іноді підвозять автоцистерну, утім на три тисячі жителів – це крапля в морі.

Обурені селяни вже пооббивали усі чиновницькі пороги, утім у відповідь отримали лише формальні відписки.

Куди подівся колишній водогін, як люди виживають у сорокаградусну спеку та чому керівництво громади не може забезпечити людей життєво необхідним – водою?

На місці розбиралися наші кореспонденти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / У людей на Миколаївщині вода на вагу золота – чому так? / 20.08.2021 20:14
20.08.2021 20:14

Матеріали по темі

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь