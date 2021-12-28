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Video: У Львові проклятий будинок кожних три роки забирає по три життя

Містична історія від, якої буквально кров холоне! У Львові є проклятий будинок, який кожних три роки забирає по 3 життя! Не встигли люди оговтатися від загибелі сім’ї, яка вчаділа, як тепер знову трагедія! [read_more_news] Цього разу, вже в іншій квартирі живцем згоріли матір, син та його друг. У це важко повірити, але усі 6 жертв жахливого будинку за свого життя дружили. Мешканці переконані, що таке моторошний збіг не обійшовся без потойбічних сил.

У Львові проклятий будинок кожних три роки забирає по три життя
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Містична історія від, якої буквально кров холоне!

У Львові є проклятий будинок, який кожних три роки забирає по 3 життя!

Не встигли люди оговтатися від загибелі сім’ї, яка вчаділа, як тепер знову трагедія!  Також по темі: Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських - подробиці пожежі у Дубно

Цього разу, вже в іншій квартирі живцем згоріли матір, син та його друг.

У це важко повірити, але усі 6 жертв жахливого будинку за свого життя дружили.

Мешканці переконані, що таке моторошний збіг не обійшовся без потойбічних сил.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Львові проклятий будинок кожних три роки забирає по три життя / 28.12.2021 20:19
28.12.2021 20:19

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