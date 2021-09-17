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Video: У Львові п’яний медбрат приїхав надавати дитині допомогу та влип у грандіозний скандал

Не міг, навіть, втримати шприц у руках: у Львові п’яний медбрат приїхав надавати дитині допомогу та влип у грандіозний скандал. Батьки не розгубилися та відзняли «веселого лікаря» на мобільний телефон, ба більше! [read_more_news] Написали скаргу його керівництву та викликали поліцію. Виявляється, що львівські медики вже не вперше виїжджають на виклики під градусом. Наша Євгенія Полікарпова з’ясувала, що ж чекає на горе-фельдшерів, які пиячать прямо на робочому місці

У Львові п’яний медбрат приїхав надавати дитині допомогу та влип у грандіозний скандал
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Не міг, навіть, втримати шприц у руках: у Львові п’яний медбрат приїхав надавати дитині допомогу та влип у грандіозний скандал.

Батьки не розгубилися та відзняли «веселого лікаря» на мобільний телефон, ба більше! Також по темі: Психічно хворий дав відсіч поліцейським та медикам - кому вижити не вдалося

Написали скаргу його керівництву та викликали поліцію.

Виявляється, що львівські медики вже не вперше виїжджають на виклики під градусом.

Наша Євгенія Полікарпова з’ясувала, що ж чекає на горе-фельдшерів, які пиячать прямо на робочому місці

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ICTV / Надзвичайні новини / У Львові п’яний медбрат приїхав надавати дитині допомогу та влип у грандіозний скандал / 17.09.2021 19:58
17.09.2021 19:58

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