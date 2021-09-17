Не міг, навіть, втримати шприц у руках: у Львові п’яний медбрат приїхав надавати дитині допомогу та влип у грандіозний скандал.

Батьки не розгубилися та відзняли «веселого лікаря» на мобільний телефон, ба більше! Також по темі: Психічно хворий дав відсіч поліцейським та медикам - кому вижити не вдалося

Написали скаргу його керівництву та викликали поліцію.

Виявляється, що львівські медики вже не вперше виїжджають на виклики під градусом.

Наша Євгенія Полікарпова з’ясувала, що ж чекає на горе-фельдшерів, які пиячать прямо на робочому місці