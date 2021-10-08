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Video: У Львові дитячий атракціон ледь не вбив няньку із півторарічною дитиною

У Львові дитячий атракціон ледь не вбив няньку із півторарічною дитиною. Тільки уявіть: прямо на жінку впала величезна секція паркану та буквально підім’яла її під собою.[read_more_news] Маля у візочку дивом не постраждало, а от бідолашна доглядальниця тепер із переломами у лікарні. Трагедія сталася на території муніципального парку, а от за кволу огороджу відповідальні вже приватники. Що ж стало причиною падіння паркану? І чи доб’ється постраждала компенсації? Відповіді шукала наша Євгенія Полікарпова

У Львові дитячий атракціон ледь не вбив няньку із півторарічною дитиною
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У Львові дитячий атракціон ледь не вбив няньку із півторарічною дитиною.

Тільки уявіть: прямо на жінку впала величезна секція паркану та буквально підім’яла її під собою. Також по темі: Багатодітна мати вбила та випатрала власну сестру

Маля у візочку дивом не постраждало, а от бідолашна доглядальниця тепер із переломами у лікарні.

Трагедія сталася на території муніципального парку, а от за кволу огороджу відповідальні вже приватники.

Що ж стало причиною падіння паркану?

І чи доб’ється постраждала компенсації?

Відповіді шукала наша Євгенія Полікарпова

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ICTV / Надзвичайні новини / У Львові дитячий атракціон ледь не вбив няньку із півторарічною дитиною / 08.10.2021 19:51
08.10.2021 19:51

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