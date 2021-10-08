У Львові дитячий атракціон ледь не вбив няньку із півторарічною дитиною.

Тільки уявіть: прямо на жінку впала величезна секція паркану та буквально підім’яла її під собою. Також по темі: Багатодітна мати вбила та випатрала власну сестру

Маля у візочку дивом не постраждало, а от бідолашна доглядальниця тепер із переломами у лікарні.

Трагедія сталася на території муніципального парку, а от за кволу огороджу відповідальні вже приватники.

Що ж стало причиною падіння паркану?

І чи доб’ється постраждала компенсації?

Відповіді шукала наша Євгенія Полікарпова