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Video: У Києві знайшли мертвим Сергія Зінченка – екс-суддю Солом’янського районного суду

У Києві знайшли мертвим екс-суддю Солом'янського районного суду - Сергія Зінченка. Чоловіка з простреленою головою виявили у власній квартирі, а поруч лежав пістолет ТТ. Ну, правоохоронці довго не сумнівалися - це ж натуральне самогубство. [read_more_news] Але от рідні непростого небіжчика переконані, що це - професійна робота кілера. Зінченко був доволі скандальною особистістю, підозрювався в шахрайстві та начебто промишляв темними справами, пов'язаними з нерухомістю. А незадовго до загибелі отримував погрози. І не лише він. А ще телефонував своїй бабці, коли вже був офіційно мертвим.

У Києві знайшли мертвим Сергія Зінченка – екс-суддю Солом’янського районного суду
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У Києві знайшли мертвим екс-суддю Солом’янського районного суду – Сергія Зінченка.

Чоловіка з простреленою головою виявили у власній квартирі, а поруч лежав пістолет ТТ.

Ну, правоохоронці довго не сумнівалися – це ж натуральне самогубство. Також по темі: Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата

Але от рідні непростого небіжчика переконані, що це – професійна робота кілера.

Зінченко був доволі скандальною особистістю, підозрювався в шахрайстві та начебто промишляв темними справами, пов’язаними з нерухомістю.

А незадовго до загибелі отримував погрози. І не лише він.

А ще телефонував своїй бабці, коли вже був офіційно мертвим.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві знайшли мертвим Сергія Зінченка – екс-суддю Солом’янського районного суду / 25.11.2021 19:10
25.11.2021 19:10

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