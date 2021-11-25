У Києві знайшли мертвим Сергія Зінченка – екс-суддю Солом’янського районного суду

У Києві знайшли мертвим екс-суддю Солом’янського районного суду – Сергія Зінченка.

Чоловіка з простреленою головою виявили у власній квартирі, а поруч лежав пістолет ТТ.

Ну, правоохоронці довго не сумнівалися – це ж натуральне самогубство. Також по темі: Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата

Але от рідні непростого небіжчика переконані, що це – професійна робота кілера.

Зінченко був доволі скандальною особистістю, підозрювався в шахрайстві та начебто промишляв темними справами, пов’язаними з нерухомістю.

А незадовго до загибелі отримував погрози. І не лише він.

А ще телефонував своїй бабці, коли вже був офіційно мертвим.