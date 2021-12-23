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Video: У Києві жінка разом із родичами взяла в заручники колишнього чоловіка

Це ж як треба було насолити, щоб тебе викрадали свої ж! У Києві жінка разом із родичами взяла в заручники  колишнього чоловіка. Сім'я викрала бідолаху просто з-під його будинку.[read_more_news] Нишком відвезли у гаражний кооператив та кинули в холодний підвал. Зі зв'язаними руками та ногами, без їжі та води. Як же вдалося розшукати бідолаху і буквально вирвати з лап голодної смерті? На чому прокололася жадібна сімейка? Будьте обережними, коли плануєте розлучення, бо екси, виявляється, підходять до питання помсти, як професійні бандити.

У Києві жінка разом із родичами взяла в заручники колишнього чоловіка
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Це ж як треба було насолити, щоб тебе викрадали свої ж!

У Києві жінка разом із родичами взяла в заручники  колишнього чоловіка.

Сім’я викрала бідолаху просто з-під його будинку. Також по темі: Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини

Нишком відвезли у гаражний кооператив та кинули в холодний підвал.

Зі зв’язаними руками та ногами, без їжі та води.

Як же вдалося розшукати бідолаху і буквально вирвати з лап голодної смерті?

На чому прокололася жадібна сімейка?

Будьте обережними, коли плануєте розлучення, бо екси, виявляється, підходять до питання помсти, як професійні бандити.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві жінка разом із родичами взяла в заручники колишнього чоловіка / 23.12.2021 19:32
23.12.2021 19:32

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