Це ж як треба було насолити, щоб тебе викрадали свої ж!

У Києві жінка разом із родичами взяла в заручники колишнього чоловіка.

Сім’я викрала бідолаху просто з-під його будинку. Також по темі: Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини

Нишком відвезли у гаражний кооператив та кинули в холодний підвал.

Зі зв’язаними руками та ногами, без їжі та води.

Як же вдалося розшукати бідолаху і буквально вирвати з лап голодної смерті?

На чому прокололася жадібна сімейка?

Будьте обережними, коли плануєте розлучення, бо екси, виявляється, підходять до питання помсти, як професійні бандити.