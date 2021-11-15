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Video: У Києві заморський диво-майстер забирав ювелірку на ремонт і не віддавав

Ви будьте дуже обережні, коли звертаєтеся до ювелірної майстерні! Бо ви ж там залишаєте дорогі прикраси, і не факт, що вдасться повернути їх назад! У Києві заїжджий заморський диво-майстер, який робив собі круту рекламу, виявився насправді аферистом! [read_more_news] Відкрив точку на Борщагівці, відреставрував кілька сережок і каблучок, а потім кілька місяців набирав золоті й срібні вироби і не віддавав! Обурені клієнти пішли до поліції, і були шоковані - скільки ж їх, таких! Сума збитків - вражаюча! Ще б пак! Він же називав себе учнем італійської ювелірної школи!

У Києві заморський диво-майстер забирав ювелірку на ремонт і не віддавав
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Ви будьте дуже обережні, коли звертаєтеся до ювелірної майстерні!

Бо ви ж там залишаєте дорогі прикраси, і не факт, що вдасться повернути їх назад!

У Києві заїжджий заморський диво-майстер, який робив собі круту рекламу, виявився насправді аферистом!  Також по темі: Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину

Відкрив точку на Борщагівці, відреставрував кілька сережок і каблучок, а потім кілька місяців набирав золоті й срібні вироби і не віддавав!

Обурені клієнти пішли до поліції, і були шоковані – скільки ж їх, таких!

Сума збитків – вражаюча!

Ще б пак!

Він же називав себе учнем італійської ювелірної школи!

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві заморський диво-майстер забирав ювелірку на ремонт і не віддавав / 15.11.2021 20:07
15.11.2021 20:07

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