У Києві заморський диво-майстер забирав ювелірку на ремонт і не віддавав

Ви будьте дуже обережні, коли звертаєтеся до ювелірної майстерні!

Бо ви ж там залишаєте дорогі прикраси, і не факт, що вдасться повернути їх назад!

У Києві заїжджий заморський диво-майстер, який робив собі круту рекламу, виявився насправді аферистом! Також по темі: Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину

Відкрив точку на Борщагівці, відреставрував кілька сережок і каблучок, а потім кілька місяців набирав золоті й срібні вироби і не віддавав!

Обурені клієнти пішли до поліції, і були шоковані – скільки ж їх, таких!

Сума збитків – вражаюча!

Ще б пак!

Він же називав себе учнем італійської ювелірної школи!