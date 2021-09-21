У Києві загинула молода дівчина – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Один помчав на жовтий, інший не впевнився у безпечності повороту.

Через цей безглуздий збіг у Києві загинула молода дівчина, яка спокійно чекала на автобус.

А на Черкащині з дороги вилетіла вантажівка. Також по темі: Пекельна ніч на трасі смерті - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

На далекобійника чекала дуже страшна загибель – бідолашного просто розчавила важелезна махина.

А в столиці пішохід сам накликав смерть на свою душу, коли ввечері наважився перебігти жвавий проспект.

Дива не сталося – легковик зніс чоловіка майже одразу.

Запам’ятайте ці кадри, аби вберегтися.