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Video: У Києві загинула молода дівчина – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Один помчав на жовтий, інший не впевнився у безпечності повороту. Через цей безглуздий збіг у Києві загинула молода дівчина, яка спокійно чекала на автобус. А на Черкащині з дороги вилетіла вантажівка. [read_more_news] На далекобійника чекала дуже страшна загибель - бідолашного просто розчавила важелезна махина. А в столиці пішохід сам накликав смерть на свою душу, коли ввечері наважився перебігти жвавий проспект. Дива не сталося - легковик зніс чоловіка майже одразу. Запам’ятайте ці кадри, аби вберегтися.

У Києві загинула молода дівчина – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Один помчав на жовтий, інший не впевнився у безпечності повороту.

Через цей безглуздий збіг у Києві загинула молода дівчина, яка спокійно чекала на автобус.

А на Черкащині з дороги вилетіла вантажівка. Також по темі: Пекельна ніч на трасі смерті - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

На далекобійника чекала дуже страшна загибель – бідолашного просто розчавила важелезна махина.

А в столиці пішохід сам накликав смерть на свою душу, коли ввечері наважився перебігти жвавий проспект.

Дива не сталося – легковик зніс чоловіка майже одразу.

Запам’ятайте ці кадри, аби вберегтися.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві загинула молода дівчина – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 21.09.2021 20:01
21.09.2021 20:01

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