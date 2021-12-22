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Video: У Києві з’явився ЦАР-МАФ – незаконний монстр став причиною грандіозного скандалу

У Києві скандал, в одному з дворів збудували просто гігантське приміщення, де будуть торговельні точки і вліпили його буквально впритул до 16-типоверхівки. Це конструкція на понад 500 квадратних метрів, усі роботи хитрий забудовник проводив посеред ночі, планував зробити усе нишком. Він відібрав у людей газон, спиляв дерева та навіть знищив дитячий майданчик. [read_more_news] Ходити мешканцям тепер теж ніде, бо під кіоском похована і їхня єдина пішохідна зона. Місцева влада розводить руками, бо виявляється та земля, яку люди вважали своєю прибудинковою територією й платили за неї, вже давно у приватній власності і господар там може робити, що заманеться. От недаремно ж кажуть, що наглість - то друге щастя.

У Києві з’явився ЦАР-МАФ – незаконний монстр став причиною грандіозного скандалу
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У Києві скандал, в одному з дворів збудували просто гігантське приміщення, де будуть торговельні точки і вліпили його буквально впритул до 16-типоверхівки.

Це конструкція на понад 500 квадратних метрів, усі роботи хитрий забудовник проводив посеред ночі, планував зробити усе нишком.

Він відібрав у людей газон, спиляв дерева та навіть знищив дитячий майданчик. Також по темі: Як скандальний ТЦ доводить мешканців столиці до сказу - незаконне будівництво посеред дороги

Ходити мешканцям тепер теж ніде, бо під кіоском похована і їхня єдина пішохідна зона.

Місцева влада розводить руками, бо виявляється та земля, яку люди вважали своєю прибудинковою територією й платили за неї, вже давно у приватній власності і господар там може робити, що заманеться.

От недаремно ж кажуть, що наглість – то друге щастя.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві з’явився ЦАР-МАФ – незаконний монстр став причиною грандіозного скандалу / 22.12.2021 19:42
22.12.2021 19:42

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