У Києві з’явився ЦАР-МАФ – незаконний монстр став причиною грандіозного скандалу

У Києві скандал, в одному з дворів збудували просто гігантське приміщення, де будуть торговельні точки і вліпили його буквально впритул до 16-типоверхівки.

Це конструкція на понад 500 квадратних метрів, усі роботи хитрий забудовник проводив посеред ночі, планував зробити усе нишком.

Він відібрав у людей газон, спиляв дерева та навіть знищив дитячий майданчик. Також по темі: Як скандальний ТЦ доводить мешканців столиці до сказу - незаконне будівництво посеред дороги

Ходити мешканцям тепер теж ніде, бо під кіоском похована і їхня єдина пішохідна зона.

Місцева влада розводить руками, бо виявляється та земля, яку люди вважали своєю прибудинковою територією й платили за неї, вже давно у приватній власності і господар там може робити, що заманеться.

От недаремно ж кажуть, що наглість – то друге щастя.