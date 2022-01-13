У Києві тендітна дама розправилася зі своїм коханим чоловіком

Встромила гостре лезо прямо у серце, у Києві жінка так розправилася зі своїм коханим чоловіком.

Це ж треба так тендітній дамочці було прицілитися, щоб убити з одного удару. Також по темі: Зарізала коханого і з горя заплакала! Фатальні пристрасті на Рівненщині

Але що керувало жінкою?

Убивця ще навіть думала врятувати свою жертву, але зрозуміло, що шансів у нещасного не було.

Сама затримана переконує, що то був самозахист, бо коханий сам на неї кинувся.

А от сусіди чомусь на боці загиблого, мовляв, був аж надто добрий, за те і поплатився життям.