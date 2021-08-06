Video: У Києві на Русанівських садах вогонь знищив приватний будинок

Якщо у вас такі сусіди, то начувайтеся. Можуть спалити і не смикнетеся. Незвичайна пожежа у Києві. Палав приватний сектор на Русанівських садах. Там бідолаха забув вимкнути плиту і почалося.[read_more_news] Вогонь миттю поширився кухнею та охопив дах. Рятувальники за кілька годин загасили полум’я. Але збитки колосальні. Що ж готували на тій фатальній плиті - дізнавався Ігор Шумик.