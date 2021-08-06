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Video: У Києві на Русанівських садах вогонь знищив приватний будинок

Якщо у вас такі сусіди, то начувайтеся. Можуть спалити і не смикнетеся. Незвичайна пожежа у Києві. Палав приватний сектор на Русанівських садах. Там бідолаха забув вимкнути плиту і почалося.[read_more_news] Вогонь миттю поширився кухнею та охопив дах. Рятувальники за кілька годин загасили полум’я. Але збитки колосальні. Що ж готували на тій фатальній плиті - дізнавався Ігор Шумик.

У Києві на Русанівських садах вогонь знищив приватний будинок
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Якщо у вас такі сусіди, то начувайтеся.

Можуть спалити і не смикнетеся.

Незвичайна пожежа у Києві.

Палав приватний сектор на Русанівських садах.

Там бідолаха забув вимкнути плиту і почалося. Також по темі: 80-річна бабця-камікадзе задумала проти сусідів терористичний акт - пожежа на Львівщині

Вогонь миттю поширився кухнею та охопив дах.

Рятувальники за кілька годин загасили полум’я.

Але збитки колосальні.

Що ж готували на тій фатальній плиті – дізнавався Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві на Русанівських садах вогонь знищив приватний будинок / 06.08.2021 19:38
06.08.2021 19:38

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