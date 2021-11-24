За такими сусідами психлікарня плаче.

У Києві чоловік закидав маму з дітьми склом з балкона третього поверху.

Шестирічний хлопчик відскочив, а дворічного малого врятував цупкий одяг.

Налякана мати викликала поліцію, але копи нічого не можуть зробити. Також по темі: Жінка випала з вікна 8 поверху і повисла на сусідському балконі - фільм жахів у Києві

Неадекват тримає у страху мешканців усього будинку, і вони просто втомилися скаржитися на нього.

Чому ж верещить, наче навіжений?

Викидає банки і пляшки у вікно та ріже сусідські двері?

Відверті відповіді вражають.