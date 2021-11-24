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Video: У Києві чоловік закидав маму з дітьми склом з балкона третього поверху

За такими сусідами психлікарня плаче. У Києві чоловік закидав маму з дітьми склом з балкона третього поверху. Шестирічний хлопчик відскочив, а  дворічного малого врятував цупкий одяг. Налякана мати викликала поліцію, але копи нічого не можуть зробити.[read_more_news] Неадекват тримає у страху мешканців усього будинку, і вони просто втомилися скаржитися на нього. Чому ж верещить, наче навіжений? Викидає банки і пляшки у вікно та ріже сусідські двері? Відверті відповіді вражають.

У Києві чоловік закидав маму з дітьми склом з балкона третього поверху
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За такими сусідами психлікарня плаче.

У Києві чоловік закидав маму з дітьми склом з балкона третього поверху.

Шестирічний хлопчик відскочив, а  дворічного малого врятував цупкий одяг.

Налякана мати викликала поліцію, але копи нічого не можуть зробити. Також по темі: Жінка випала з вікна 8 поверху і повисла на сусідському балконі - фільм жахів у Києві

Неадекват тримає у страху мешканців усього будинку, і вони просто втомилися скаржитися на нього.

Чому ж верещить, наче навіжений?

Викидає банки і пляшки у вікно та ріже сусідські двері?

Відверті відповіді вражають.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Києві чоловік закидав маму з дітьми склом з балкона третього поверху / 24.11.2021 19:45
24.11.2021 19:45

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