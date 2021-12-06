У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину просто у центрі міста.

Один постраждалий у лікарні з численними ножовими пораненнями, іншого – за декілька кілометрів знайшли мертвим з простреленою грудною клітиною, на задньому сидінні його власної автівки.

Що саме стало причиною конфлікту, правоохоронці і досі не розуміють. Також по темі: Криваві посиденьки друзів завершились вбивством на Хмельниччині

Розслідування розпочали за фактом умисного вбивства. Олег Єрмолінський побував на місці кривавих розбірок та дізнався усі деталі.