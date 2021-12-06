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Video: У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину

У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину просто у центрі міста. Один постраждалий у лікарні з численними ножовими пораненнями, іншого - за декілька кілометрів знайшли мертвим з простреленою грудною клітиною, на задньому сидінні його власної автівки. Що саме стало причиною конфлікту, правоохоронці і досі не розуміють.[read_more_news] Розслідування розпочали за фактом умисного вбивства. Олег Єрмолінський побував на місці кривавих розбірок та дізнався усі деталі.

У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину
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У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину просто у центрі міста.

Один постраждалий у лікарні з численними ножовими пораненнями, іншого – за декілька кілометрів знайшли мертвим з простреленою грудною клітиною, на задньому сидінні його власної автівки.

Що саме стало причиною конфлікту, правоохоронці і досі не розуміють. Також по темі: Криваві посиденьки друзів завершились вбивством на Хмельниччині

Розслідування розпочали за фактом умисного вбивства. Олег Єрмолінський побував на місці кривавих розбірок та дізнався усі деталі.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину / 06.12.2021 19:54
06.12.2021 19:54

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