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Video: У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі

Вибух у Карпатах. Двоє людей загинуло, ще четверо отримали численні травми та опіки. Усі постраждалі – туристи з Коломиї. Компанія з 12 людей серед них 2 дітей – трьох та п’яти років - мандрували горами. [read_more_news] Ввечері таборувалися на полонині Підберди. Розвели багаття, біля якого відпочивали та грілись. І раптом – сильний вибух. Що зірвалось? Нині з'ясовують рятувальники та слідчі. А наші кореспонденти уже знають їх версії.

У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі
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Вибух у Карпатах.

Двоє людей загинуло, ще четверо отримали численні травми та опіки.

Усі постраждалі – туристи з Коломиї.

Компанія з 12 людей серед них 2 дітей – трьох та п’яти років – мандрували горами. Також по темі: Речниця ДСНС і ветеран АТО загинули від потужного вибуху у Дніпрі - всі подробиці

Ввечері таборувалися на полонині Підберди.

Розвели багаття, біля якого відпочивали та грілись.

І раптом – сильний вибух.

Що зірвалось?

Нині з’ясовують рятувальники та слідчі.

А наші кореспонденти уже знають їх версії.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі / 16.09.2021 19:35
16.09.2021 19:35

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