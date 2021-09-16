Video: У Карпатах туристи розпалювали багаття і підірвалися на боєприпасі

Вибух у Карпатах. Двоє людей загинуло, ще четверо отримали численні травми та опіки. Усі постраждалі – туристи з Коломиї. Компанія з 12 людей серед них 2 дітей – трьох та п’яти років - мандрували горами. [read_more_news] Ввечері таборувалися на полонині Підберди. Розвели багаття, біля якого відпочивали та грілись. І раптом – сильний вибух. Що зірвалось? Нині з'ясовують рятувальники та слідчі. А наші кореспонденти уже знають їх версії.