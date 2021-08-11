У Харкові цілу сім’ю тероризує закоханий Люцифер

Сатанинські символи на стінах під’їзду і розвішене м’ясо на перильних сходах.

А ще бодай не щодня повідомлення із моторошними погрозами.

У такому жахітті вже пів року у Харкові цілу родину тримає таємничий терорист.

По-справжньому не до жартів сім’ї харків’ян стало, коли на телефон старшої доньки прийшло фото їх мертвої кішки, яку родина поховала нещодавно. Також по темі: У Києві дві школярки через нерозділене кохання до одного хлопця, вирішили покінчити з життям

А вже за кілька днів у їх багатоквартирному будинку пролунав потужний вибух.

Нажахані люди кинулися за допомогою до правоохоронців, от тільки там чомусь допомагати їм не поспішають.

Бо, мовляв, і досі не знайшли прямих доказів причетних до цих жахливих перфомансів.

Кому ж так перейшли дорогу звичайні містяни?

Кого підозрює родина?

І до чого тут кохання та квадратні метри.

Ви точно будете приголомшені!