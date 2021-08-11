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Video: У Харкові цілу сім’ю тероризує закоханий Люцифер

Сатанинські символи на стінах під’їзду і розвішене м’ясо на перильних сходах. А ще бодай не щодня повідомлення із моторошними погрозами. У такому жахітті вже пів року у Харкові цілу родину тримає таємничий терорист. По-справжньому не до жартів сім’ї харків’ян стало, коли на телефон старшої доньки прийшло фото їх мертвої кішки, яку родина поховала нещодавно. [read_more_news] А вже за кілька днів у їх багатоквартирному будинку пролунав потужний вибух. Нажахані люди кинулися за допомогою до правоохоронців, от тільки там чомусь допомагати їм не поспішають. Бо, мовляв, і досі не знайшли прямих доказів причетних до цих жахливих перфомансів. Кому ж так перейшли дорогу звичайні містяни? Кого підозрює родина? І до чого тут кохання та квадратні метри. Ви точно будете приголомшені!

У Харкові цілу сім’ю тероризує закоханий Люцифер
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Сатанинські символи на стінах під’їзду і розвішене м’ясо на перильних сходах.

А ще бодай не щодня повідомлення із моторошними погрозами.

У такому жахітті вже пів року у Харкові цілу родину тримає таємничий терорист.

По-справжньому не до жартів сім’ї харків’ян стало, коли на телефон старшої доньки прийшло фото їх мертвої кішки, яку родина поховала нещодавно. Також по темі: У Києві дві школярки через нерозділене кохання до одного хлопця, вирішили покінчити з життям

А вже за кілька днів у їх багатоквартирному будинку пролунав потужний вибух.

Нажахані люди кинулися за допомогою до правоохоронців, от тільки там чомусь допомагати їм не поспішають.

Бо, мовляв, і досі не знайшли прямих доказів причетних до цих жахливих перфомансів.

Кому ж так перейшли дорогу звичайні містяни?

Кого підозрює родина?

І до чого тут кохання та квадратні метри.

Ви точно будете приголомшені!

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ICTV / Надзвичайні новини / У Харкові цілу сім’ю тероризує закоханий Люцифер / 11.08.2021 19:52
11.08.2021 19:52

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