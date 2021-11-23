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Video: У Харкові нардеп Олександр Куницький за кермом Порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф

Приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, щоб зменшити у місті кількість жахливих ДТП -  натомість сам вляпався у гучний скандал. У Харкові за кермом елітного порше панамера копи зупинили народного депутата та ще й члена парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Куницького. Здавалося б, очевидне нехтування правилами.[read_more_news] Здавалося б, визнай порушення, сплати штраф і їдь собі тихенько далі. Так ні! Визнавати свою провину - це, вочевидь, занадто для наших можновладців. Лише погляньте, яку ганебну виставу влаштував народний обранець, аби зекономити 340 гривень! Соромно дивитися.

У Харкові нардеп Олександр Куницький за кермом Порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф
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Приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, щоб зменшити у місті кількість жахливих ДТП –  натомість сам вляпався у гучний скандал.

У Харкові за кермом елітного порше панамера копи зупинили народного депутата та ще й члена парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Куницького.

Здавалося б, очевидне нехтування правилами. Також по темі: Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова - шокуючі подробиці

Здавалося б, визнай порушення, сплати штраф і їдь собі тихенько далі. Так ні!

Визнавати свою провину – це, вочевидь, занадто для наших можновладців.

Лише погляньте, яку ганебну виставу влаштував народний обранець, аби зекономити 340 гривень!

Соромно дивитися.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Харкові нардеп Олександр Куницький за кермом Порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф / 23.11.2021 19:24
23.11.2021 19:24

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