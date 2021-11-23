У Харкові нардеп Олександр Куницький за кермом Порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф

Приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, щоб зменшити у місті кількість жахливих ДТП – натомість сам вляпався у гучний скандал.

У Харкові за кермом елітного порше панамера копи зупинили народного депутата та ще й члена парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Куницького.

Здавалося б, очевидне нехтування правилами. Також по темі: Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова - шокуючі подробиці

Здавалося б, визнай порушення, сплати штраф і їдь собі тихенько далі. Так ні!

Визнавати свою провину – це, вочевидь, занадто для наших можновладців.

Лише погляньте, яку ганебну виставу влаштував народний обранець, аби зекономити 340 гривень!

Соромно дивитися.