У Харкові 18-річний зять по-звірячому вбив тещу, бо не давала йому проходу

Обличчя – суцільне криваве місиво, а на тілі з півдесятка ножових поранень.

Моторошне вбивство у Харкові.

Понівечений та зв’язаний труп 46-річної жінки у калюжі власної крові на підлозі посеред невеличкого кафе.

Картину, від якої кров холоне у жилах, побачили правоохоронці, коли приїхали на виклик.

До поліції зателефонував наляканий хлопець. Також по темі: На Вінниччині зять забив тещу цеглиною

Він стверджував: загибла – то його родичка, яка стала жертвою розбійного нападу.

Бо ж із закладу зникли гроші та навіть алкогольні напої.

Вбитий горем парубок прохав знайти цих нелюдів та покарати їх за жорстоке вбивство своєї тещі.

Пошуки душогубів тривали менше доби, а виявилося, що весь цей час вбивця був просто під носом у оперативників.

Ви будете приголомшені, коли дізнаєтесь, хто він такий?

Де дав тріщину його підступний план?

І за що він відібрав життя у жінки?

Наче сценарій гостросюжетного детективу, тільки от на реальних подіях!