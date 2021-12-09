У гонитві за легкими грошима вони зводять в могилу своїх клієнтів – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

У гонитві за легкими грошима вони фактично зводять в могилу своїх клієнтів.

Кого тільки не зустрінеш у цьому смертоносному бізнесі: і молодих студентів, і людей в погонах, і навіть сивих пенсіонерок! Також по темі: Потужні наркосиндикати в Україні потрапили під скорочення - що відомо

Та от рано чи пізно всім таки доводиться відповідати за свої оборудки!

Тоді вже нікому не до сміху.

Про найпопулярніший злочинний промисел – далі.