seach
ICTV - Разом краще

Video: У гонитві за легкими грошима вони зводять в могилу своїх клієнтів – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

У гонитві за легкими грошима вони фактично зводять в могилу своїх клієнтів. Кого тільки не зустрінеш у цьому смертоносному бізнесі: і молодих студентів, і людей в погонах, і навіть сивих пенсіонерок! [read_more_news] Та от рано чи пізно всім таки доводиться відповідати за свої оборудки! Тоді вже нікому не до сміху. Про найпопулярніший злочинний промисел - далі.

У гонитві за легкими грошима вони зводять в могилу своїх клієнтів – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні
0 Коментувати

У гонитві за легкими грошима вони фактично зводять в могилу своїх клієнтів.

Кого тільки не зустрінеш у цьому смертоносному бізнесі: і молодих студентів, і людей в погонах, і навіть сивих пенсіонерок!  Також по темі: Потужні наркосиндикати в Україні потрапили під скорочення - що відомо

Та от рано чи пізно всім таки доводиться відповідати за свої оборудки!

Тоді вже нікому не до сміху.

Про найпопулярніший злочинний промисел – далі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / У гонитві за легкими грошима вони зводять в могилу своїх клієнтів – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні / 09.12.2021 19:10
09.12.2021 19:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь