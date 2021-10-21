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Video: У дитсадку на дітей впала величезна гілка з дерева – інцидент у Кременчуці

Жахливий інцидент стався у кременчуцькому дитсадку на Полтавщині. Під час прогулянки на дітей впала величезна гілка з дерева. Вона привалила двох вихованців. [read_more_news] 4-річна дівчинка опинилася в реанімації. Невже на території дитсадка росло аварійне дерево чи це збіг обставин? Нині в усьому розбираються поліцейські. Була на місці події і наша знімальна група.

У дитсадку на дітей впала величезна гілка з дерева – інцидент у Кременчуці
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Жахливий інцидент стався у кременчуцькому дитсадку на Полтавщині.

Під час прогулянки на дітей впала величезна гілка з дерева.

Вона привалила двох вихованців. Також по темі: Як джентльмени удачі пограбували серед ночі дитсадок і покурили в кабінеті завідувачки

4-річна дівчинка опинилася в реанімації.

Невже на території дитсадка росло аварійне дерево чи це збіг обставин?

Нині в усьому розбираються поліцейські.

Була на місці події і наша знімальна група.

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ICTV / Надзвичайні новини / У дитсадку на дітей впала величезна гілка з дерева – інцидент у Кременчуці / 21.10.2021 19:35
21.10.2021 19:35

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