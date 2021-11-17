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Video: У ДТП на трасі загинуло подружжя – їх збили одразу дві машини на Рівненщині

На Рівненщині - все набагато сумніше. Там щастя відвернулося від місцевого подружжя.[read_more_news] Чоловік і жінка переходили дорогу і раптом потрапили під колеса - страшно уявити - одразу двох машин! Після такого жодних шансів вижити бідолашні не мали. Тривожний репортаж з місця трагедії - від Павла Шамшина.

У ДТП на трасі загинуло подружжя – їх збили одразу дві машини на Рівненщині
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На Рівненщині – все набагато сумніше.

Там щастя відвернулося від місцевого подружжя. Також по темі: Комусь дай на червоний проскочити, інший п'є і сідає за руль катати підлітків - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Чоловік і жінка переходили дорогу і раптом потрапили під колеса – страшно уявити – одразу двох машин!

Після такого жодних шансів вижити бідолашні не мали.

Тривожний репортаж з місця трагедії – від Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / У ДТП на трасі загинуло подружжя – їх збили одразу дві машини на Рівненщині / 17.11.2021 19:10
17.11.2021 19:10

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