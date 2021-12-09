У Дніпрі в’язень провернув аферу на мільйон, продаючи уявні дрова

Грав по-крупному.

Навіть страшно уявляти, які суми крутяться у тюрмах.

І головне – хтось же “кришує” цих зеків-бізнесменів.

Це вже не банальні телефонні історії.

У Дніпрі в’язень провернув аферу на понад мільйон гривень.

Лише офіційно обдурених слідчі нарахували понад сотню людей. Також по темі: Махінації на мільярд. У Києві СБУ накрила конвертаційний центр, який відмивав гроші

А що ж він їм так активно продавав?

Не повірите, дрова!

Ціна була аж надто привабливою та й умови лагідні – доставлення просто на поріг.

От тільки товар був міфічним.

Як йому вдалося крутити такі махінації просто під носом у наглядачів?

Невже дійсно сам усе вигадав?

Подивіться, як вдосконалюють свої злочинні схеми ці пройдисвіти.