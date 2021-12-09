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Video: У Дніпрі в’язень провернув аферу на мільйон, продаючи уявні дрова

Грав по-крупному. Навіть страшно уявляти, які суми крутяться у тюрмах. І головне - хтось же "кришує" цих зеків-бізнесменів. Це вже не банальні телефонні історії. У Дніпрі в’язень провернув аферу на понад мільйон гривень. Лише офіційно обдурених слідчі нарахували понад сотню людей.[read_more_news] А що ж він їм так активно продавав? Не повірите, дрова! Ціна була аж надто привабливою та й умови лагідні - доставлення просто на поріг. От тільки товар був міфічним. Як йому вдалося крутити такі махінації просто під носом у наглядачів? Невже дійсно сам усе вигадав? Подивіться, як вдосконалюють свої злочинні схеми ці пройдисвіти.

У Дніпрі в’язень провернув аферу на мільйон, продаючи уявні дрова
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Грав по-крупному.

Навіть страшно уявляти, які суми крутяться у тюрмах.

І головне – хтось же “кришує” цих зеків-бізнесменів.

Це вже не банальні телефонні історії.

У Дніпрі в’язень провернув аферу на понад мільйон гривень.

Лише офіційно обдурених слідчі нарахували понад сотню людей. Також по темі: Махінації на мільярд. У Києві СБУ накрила конвертаційний центр, який відмивав гроші

А що ж він їм так активно продавав?

Не повірите, дрова!

Ціна була аж надто привабливою та й умови лагідні – доставлення просто на поріг.

От тільки товар був міфічним.

Як йому вдалося крутити такі махінації просто під носом у наглядачів?

Невже дійсно сам усе вигадав?

Подивіться, як вдосконалюють свої злочинні схеми ці пройдисвіти.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Дніпрі в’язень провернув аферу на мільйон, продаючи уявні дрова / 09.12.2021 19:22
09.12.2021 19:22

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