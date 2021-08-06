У Дніпрі суд залишився без води та туалетів – що трапилось

Туалетна помста – від мера!

Гучний скандал у Дніпрі.

Амур-Нижньо-дніпровський суд міста вже другий тиждень без водопостачання та буквально в облозі комунальників.

Розгляд справ судді тепер змушені переносити і запасатись тоннами води. Також по темі: Кияни не дають будувати стратегічно важливу переправу через Дніпро

Установу зненацька зневоднили, довкола будівлі риють ями і періодично відключають світло, а просто під вхід суддям встановили біотуалет – із посланням від самого мера!

Спочатку служителі Феміди й справді думали – аварія.

Допоки не побачили аж надто матюкливий пост мера у «фейсбуці».

Очільник міста пообіцяв зробити із суддями таке, що ті одразу ж викликали поліцію, здали презентований біотуалет правоохоронцям як речовий доказ та звернутись по захист не лише до Вищої ради правосуддя, а й до генпрокурорки, РНБО та навіть президента!