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Video: У Дніпрі суд залишився без води та туалетів – що трапилось

Туалетна помста - від мера! Гучний скандал у Дніпрі. Амур-Нижньо-дніпровський суд міста вже другий тиждень без водопостачання та буквально в облозі комунальників. Розгляд справ судді тепер змушені переносити і запасатись тоннами води. [read_more_news] Установу зненацька зневоднили, довкола будівлі риють ями і періодично відключають світло, а просто під вхід суддям встановили біотуалет – із посланням від самого мера! Спочатку служителі Феміди й справді думали – аварія. Допоки не побачили аж надто матюкливий пост мера у «фейсбуці». Очільник міста пообіцяв зробити із суддями таке, що ті одразу ж викликали поліцію, здали презентований біотуалет правоохоронцям як речовий доказ та звернутись по захист не лише до Вищої ради правосуддя, а й до генпрокурорки, РНБО та навіть президента!

У Дніпрі суд залишився без води та туалетів – що трапилось
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Туалетна помста – від мера!

Гучний скандал у Дніпрі.

Амур-Нижньо-дніпровський суд міста вже другий тиждень без водопостачання та буквально в облозі комунальників.

Розгляд справ судді тепер змушені переносити і запасатись тоннами води. Також по темі: Кияни не дають будувати стратегічно важливу переправу через Дніпро

Установу зненацька зневоднили, довкола будівлі риють ями і періодично відключають світло, а просто під вхід суддям встановили біотуалет – із посланням від самого мера!

Спочатку служителі Феміди й справді думали – аварія.

Допоки не побачили аж надто матюкливий пост мера у «фейсбуці».

Очільник міста пообіцяв зробити із суддями таке, що ті одразу ж викликали поліцію, здали презентований біотуалет правоохоронцям як речовий доказ та звернутись по захист не лише до Вищої ради правосуддя, а й до генпрокурорки, РНБО та навіть президента!

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ICTV / Надзвичайні новини / У Дніпрі суд залишився без води та туалетів – що трапилось / 06.08.2021 20:07
06.08.2021 20:07

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