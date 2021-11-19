У Дніпрі розпочався суд у справі масової загибелі жінок у пансіонаті

Адміністраторка та санітарка плачуть на лаві підсудних і категорично заперечують свою провину, а от підприємниця, що і відкрила підпільний геріатричний пансіонат, де через кричущі порушення сталась пекельна трагедія, взагалі не з’явилась до суду.

У Дніпрі понад одинадцять годин поспіль до пізньої ночі обирали запобіжний захід трьом підозрюваним у масових смертях в приватному будинку пристарілих. Також по темі: Шокуючі подробиці масової загибелі жінок у Дніпровському приватному пансіонаті для літніх людей

П’ятеро немічних пенсіонерок там буквально вчаділи – без жодного шансу на порятунок.

Адже двері до їхньої кімнати, де на світанку сталась пожежа, хтось щільно зачинив – ручка була лише ззовні, а на вікнах – грати.

От тільки тепер фігурантки кажуть – це не їхня провина.

І навіть висувають свої шокуючи версії.

Мовляв, смертельну пожежу взагалі могла навмисно влаштувати одна із загиблих стареньких, щоб покінчити із життям.

Подивіться.