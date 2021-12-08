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Video: У Дніпрі обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату, в якому загинуло п’ять жінок

Я не я, і хата не моя. Відхрещується, що є власницею будинку для літніх людей, в якому загинули аж 5 жінок. У Дніпрі із третьої спроби нарешті обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату. Немічні пенсіонерки там буквально вчаділи - без жодного шансу на порятунок. [read_more_news] Адже двері до кімнати хтось щільно зачинив, а на вікнах – грати. Адміністраторку закладу та няню-санітарку вже відправили під домашній арешт, а от господарка дому раптом захворіла. Щойно вилікувалась - з’явилася в суді. І каже - нічого не знає.

У Дніпрі обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату, в якому загинуло п’ять жінок
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Я не я, і хата не моя. Відхрещується, що є власницею будинку для літніх людей, в якому загинули аж 5 жінок.

У Дніпрі із третьої спроби нарешті обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату.

Немічні пенсіонерки там буквально вчаділи – без жодного шансу на порятунок. Також по темі: У Дніпрі розпочався суд у справі масової загибелі жінок у пансіонаті

Адже двері до кімнати хтось щільно зачинив, а на вікнах – грати.

Адміністраторку закладу та няню-санітарку вже відправили під домашній арешт, а от господарка дому раптом захворіла.

Щойно вилікувалась – з’явилася в суді. І каже – нічого не знає.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Дніпрі обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату, в якому загинуло п’ять жінок / 08.12.2021 20:06
08.12.2021 20:06

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