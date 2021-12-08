У Дніпрі обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату, в якому загинуло п’ять жінок

Шокуючі подробиці масової загибелі жінок у Дніпровському приватному пансіонаті для літніх людей
Масова загибель у Дніпрі! У приватному пансіонаті знайшли п’ятьох мертвих жінок
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