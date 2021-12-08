У Дніпрі обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату, в якому загинуло п’ять жінок

Я не я, і хата не моя. Відхрещується, що є власницею будинку для літніх людей, в якому загинули аж 5 жінок.

У Дніпрі із третьої спроби нарешті обрали запобіжний захід власниці нелегального пансіонату.

Немічні пенсіонерки там буквально вчаділи – без жодного шансу на порятунок. Також по темі: У Дніпрі розпочався суд у справі масової загибелі жінок у пансіонаті

Адже двері до кімнати хтось щільно зачинив, а на вікнах – грати.

Адміністраторку закладу та няню-санітарку вже відправили під домашній арешт, а от господарка дому раптом захворіла.

Щойно вилікувалась – з’явилася в суді. І каже – нічого не знає.