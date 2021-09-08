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Video: У Дніпрі між покупцями спалахнув збройний конфлікт через жінку без маски

Стрілянина - через маску! У Дніпрі просто на касі супермаркету між покупцями спалахнув конфлікт через жінку, що була без засобу захисту. Один чоловік зробив їй зауваження, інший навпаки - заступився. А вже на вулиці словесна перепалка покупців - переросла у бійку - зі стріляниною.[read_more_news] Раптом перший дістав пістолет і аж тричі вистрілив у бік опонента. Чому ж стрілець тепер твердить – це він справжня жертва маскового конфлікту. Нашим журналістам чоловік розповів свою версію і запевняє – стріляв, щоб захистити власне життя.

У Дніпрі між покупцями спалахнув збройний конфлікт через жінку без маски
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Стрілянина – через маску!

У Дніпрі просто на касі супермаркету між покупцями спалахнув конфлікт через жінку, що була без засобу захисту.

Один чоловік зробив їй зауваження, інший навпаки – заступився.

А вже на вулиці словесна перепалка покупців – переросла у бійку – зі стріляниною. Також по темі: На Полтавщині син намагався замаскувати причину смерті рідної матері кремом для рук

Раптом перший дістав пістолет і аж тричі вистрілив у бік опонента.

Чому ж стрілець тепер твердить – це він справжня жертва маскового конфлікту.

Нашим журналістам чоловік розповів свою версію і запевняє – стріляв, щоб захистити власне життя.

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ICTV / Надзвичайні новини / У Дніпрі між покупцями спалахнув збройний конфлікт через жінку без маски / 08.09.2021 19:45
08.09.2021 19:45

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