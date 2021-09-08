У Дніпрі між покупцями спалахнув збройний конфлікт через жінку без маски

Стрілянина – через маску!

У Дніпрі просто на касі супермаркету між покупцями спалахнув конфлікт через жінку, що була без засобу захисту.

Один чоловік зробив їй зауваження, інший навпаки – заступився.

А вже на вулиці словесна перепалка покупців – переросла у бійку – зі стріляниною. Також по темі: На Полтавщині син намагався замаскувати причину смерті рідної матері кремом для рук

Раптом перший дістав пістолет і аж тричі вистрілив у бік опонента.

Чому ж стрілець тепер твердить – це він справжня жертва маскового конфлікту.

Нашим журналістам чоловік розповів свою версію і запевняє – стріляв, щоб захистити власне життя.