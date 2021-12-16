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Video: У дерев’яній хатині на Волині чоловіки згоріли живцем

Згоріли живцем! У моторошній пожежі на Волині загинуло одразу дві людини. Вони не змогли вибратися з охопленого вогнем будинку.[read_more_news] Допомогти їм намагалися сусіди, але через густий дим зайти всередину не наважилися, а коли розбили вікна, полум’я розгорілося ще сильніше. Де ж були рятувальники і що стало причиною трагічного займання? Про це далі у сюжеті.

У дерев’яній хатині на Волині чоловіки згоріли живцем
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Згоріли живцем!

У моторошній пожежі на Волині загинуло одразу дві людини.

Вони не змогли вибратися з охопленого вогнем будинку. Також по темі: Гучний вибух, нищівна пожежа і мертві тіла - пекельний переполох у Дніпрі

Допомогти їм намагалися сусіди, але через густий дим зайти всередину не наважилися, а коли розбили вікна, полум’я розгорілося ще сильніше.

Де ж були рятувальники і що стало причиною трагічного займання?

Про це далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / У дерев’яній хатині на Волині чоловіки згоріли живцем / 16.12.2021 19:03
16.12.2021 19:03

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