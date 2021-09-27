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Video: У Черкасах поважна лікарка штампувала ідеальні фальшиві COVID-сертифікати

Нова криза - нові можливості. А на службі у них - нові технології! Що головне, коли країна поступово наближається до червоної карантинної зони? - Правильно! Наявність ковід-сертифікату, адже без нього скоро - ну, просто нікуди.[read_more_news] У Черкасах сімейна лікарка організувала просто бездоганний прибутковий бізнес. Щоправда, нелегальний. Уявіть, медик видавала пацієнтам липові довідки про вакцинацію від ковід-19 без самої процедури щеплення, натомість на її банківську картку надходили суми, куди більші за лікарську зарплату. Втім вигадливих заробітчан співробітники відділу кіберполіції все ж викрили.  

У Черкасах поважна лікарка штампувала ідеальні фальшиві COVID-сертифікати
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Нова криза – нові можливості.

А на службі у них – нові технології!

Що головне, коли країна поступово наближається до червоної карантинної зони? – Правильно!

Наявність ковід-сертифікату, адже без нього скоро – ну, просто нікуди. Також по темі: Турагенти промишляли довідками-підробками про відсутність COVID-19 - що їм тепер світить

У Черкасах сімейна лікарка організувала просто бездоганний прибутковий бізнес.

Щоправда, нелегальний.

Уявіть, медик видавала пацієнтам липові довідки про вакцинацію від ковід-19 без самої процедури щеплення, натомість на її банківську картку надходили суми, куди більші за лікарську зарплату.

Втім вигадливих заробітчан співробітники відділу кіберполіції все ж викрили.

 

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ICTV / Надзвичайні новини / У Черкасах поважна лікарка штампувала ідеальні фальшиві COVID-сертифікати / 27.09.2021 20:17
27.09.2021 20:17

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