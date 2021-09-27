У Черкасах поважна лікарка штампувала ідеальні фальшиві COVID-сертифікати

Нова криза – нові можливості.

А на службі у них – нові технології!

Що головне, коли країна поступово наближається до червоної карантинної зони? – Правильно!

Наявність ковід-сертифікату, адже без нього скоро – ну, просто нікуди. Також по темі: Турагенти промишляли довідками-підробками про відсутність COVID-19 - що їм тепер світить

У Черкасах сімейна лікарка організувала просто бездоганний прибутковий бізнес.

Щоправда, нелегальний.

Уявіть, медик видавала пацієнтам липові довідки про вакцинацію від ковід-19 без самої процедури щеплення, натомість на її банківську картку надходили суми, куди більші за лікарську зарплату.

Втім вигадливих заробітчан співробітники відділу кіберполіції все ж викрили.