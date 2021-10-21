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Video: У 90 років отримав 90 ударів викруткою по тілу! Хлопець почув свій вирок за вбивство пенсіонера

У 90 років отримав 90 ударів викруткою в живіт, груди, обличчя та шию! На Рівненщині винесли вирок молодику, який за відмову дати в борг жорстоко вбив літнього пенсіонера.[read_more_news] Свою жертву покидьок вбивав на очах власної матері та свого товариша. І ті не зробили нічого, аби зупинити оскаженілого різника. Як же покарали хлопця за цей зухвалий злочин? Про це далі у сюжеті.

У 90 років отримав 90 ударів викруткою по тілу! Хлопець почув свій вирок за вбивство пенсіонера
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У 90 років отримав 90 ударів викруткою в живіт, груди, обличчя та шию!

На Рівненщині винесли вирок молодику, який за відмову дати в борг жорстоко вбив літнього пенсіонера. Також по темі: На Рівненщині винесли вирок чоловікові, який скоїв жахливу аварію

Свою жертву покидьок вбивав на очах власної матері та свого товариша.

І ті не зробили нічого, аби зупинити оскаженілого різника.

Як же покарали хлопця за цей зухвалий злочин?

Про це далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / У 90 років отримав 90 ударів викруткою по тілу! Хлопець почув свій вирок за вбивство пенсіонера / 21.10.2021 20:17
21.10.2021 20:17

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