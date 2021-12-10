seach
ICTV - Разом краще

Video: Тисяча за вакцинацію – українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити

Отримав дві дози вакцини від ковід-19 - тримай тисячу гривень. Вже точно відомо кому і як нараховуватимуть "Вовину тисячу", так українці обізвали цю виплату від держави.[read_more_news] Але як то кажуть, шахраї не сплять і шукають тих наївних на яких можна підзаробити. Схема як завжди проста, але на неї ймовірно можуть клюнути дуже багато людей! Бо це щось новеньке і як воно працює хто його зна? Наша Олена Ровенчук дізналася усе до деталей і вже готова вам розкласти по поличках, що треба робити аби не вплинути у неприємності.

Тисяча за вакцинацію – українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити
0 Коментувати

Отримав дві дози вакцини від ковід-19 – тримай тисячу гривень.

Вже точно відомо кому і як нараховуватимуть “Вовину тисячу”, так українці обізвали цю виплату від держави. Також по темі: Продаж уявних товарів онлайн - чому прибуткова схема шахраїв накрилась

Але як то кажуть, шахраї не сплять і шукають тих наївних на яких можна підзаробити.

Схема як завжди проста, але на неї ймовірно можуть клюнути дуже багато людей!

Бо це щось новеньке і як воно працює хто його зна?

Наша Олена Ровенчук дізналася усе до деталей і вже готова вам розкласти по поличках, що треба робити аби не вплинути у неприємності.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Тисяча за вакцинацію – українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити / 10.12.2021 19:50
10.12.2021 19:50

Матеріали по темі

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь