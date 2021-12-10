Тисяча за вакцинацію – українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити

Отримав дві дози вакцини від ковід-19 – тримай тисячу гривень.

Вже точно відомо кому і як нараховуватимуть “Вовину тисячу”, так українці обізвали цю виплату від держави. Також по темі: Продаж уявних товарів онлайн - чому прибуткова схема шахраїв накрилась

Але як то кажуть, шахраї не сплять і шукають тих наївних на яких можна підзаробити.

Схема як завжди проста, але на неї ймовірно можуть клюнути дуже багато людей!

Бо це щось новеньке і як воно працює хто його зна?

Наша Олена Ровенчук дізналася усе до деталей і вже готова вам розкласти по поличках, що треба робити аби не вплинути у неприємності.