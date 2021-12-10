Video: Тисяча за вакцинацію – українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити
Отримав дві дози вакцини від ковід-19 - тримай тисячу гривень.
Вже точно відомо кому і як нараховуватимуть "Вовину тисячу", так українці обізвали цю виплату від держави.[read_more_news]
Але як то кажуть, шахраї не сплять і шукають тих наївних на яких можна підзаробити.
Схема як завжди проста, але на неї ймовірно можуть клюнути дуже багато людей!
Бо це щось новеньке і як воно працює хто його зна?
Наша Олена Ровенчук дізналася усе до деталей і вже готова вам розкласти по поличках, що треба робити аби не вплинути у неприємності.
Тисяча за вакцинацію – українцям уже телефонують “банкіри”, готові хоч зараз її вручити