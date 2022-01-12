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Video: Тихий сусід віддячив сусідці за доброту десятком ударів молотком – трагедія у Харкові

Жила і навіть не здогадувалася, що зовсім поряд, по сусідству на неї чекає смерть. Невимовно жахлива трагедія у Харкові. В одному з багатоквартирних будинків на околиці міста розігралася справжня драма. З розтрощеною головою у калюжі власної крові сусіди знайшли у квартирі 73-річну власницю. Жінку вбивали просто зі звірячою жорстокістю. Бідолашна отримала не менше десятка ударів по голові молотком. Кому ж могла перейти дорогу завжди привітна Надія? Всі, хто був знайомий із загиблою, були просто приголомшені, коли копи запідозрили у цьому жорстокому вбивстві тихого 59-річного сусіда, який мешкав у квартирі за стіною. [read_more_news] Був частим гостем і майже щодня заходив на обід. Чоловік навіть не заперечував, що то він відправив жінку на той світ. Яка ж сила підштовхнула його на цей страшний крок? Чим же бідолашна бабуся так його розлютила? Від такого точно ніхто з нас не застрахований.

Тихий сусід віддячив сусідці за доброту десятком ударів молотком – трагедія у Харкові
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Жила і навіть не здогадувалася, що зовсім поряд, по сусідству на неї чекає смерть.

Невимовно жахлива трагедія у Харкові.

В одному з багатоквартирних будинків на околиці міста розігралася справжня драма.

З розтрощеною головою у калюжі власної крові сусіди знайшли у квартирі 73-річну власницю.

Жінку вбивали просто зі звірячою жорстокістю.

Бідолашна отримала не менше десятка ударів по голові молотком.

Кому ж могла перейти дорогу завжди привітна Надія?

Всі, хто був знайомий із загиблою, були просто приголомшені, коли копи запідозрили у цьому жорстокому вбивстві тихого 59-річного сусіда, який мешкав у квартирі за стіною.  Також по темі: Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку - дівчачий махач закінчився смертю

Був частим гостем і майже щодня заходив на обід.

Чоловік навіть не заперечував, що то він відправив жінку на той світ.

Яка ж сила підштовхнула його на цей страшний крок?

Чим же бідолашна бабуся так його розлютила?

Від такого точно ніхто з нас не застрахований.

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ICTV / Надзвичайні новини / Тихий сусід віддячив сусідці за доброту десятком ударів молотком – трагедія у Харкові / 12.01.2022 20:05
12.01.2022 20:05

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