Тихий сусід віддячив сусідці за доброту десятком ударів молотком – трагедія у Харкові

Жила і навіть не здогадувалася, що зовсім поряд, по сусідству на неї чекає смерть.

Невимовно жахлива трагедія у Харкові.

В одному з багатоквартирних будинків на околиці міста розігралася справжня драма.

З розтрощеною головою у калюжі власної крові сусіди знайшли у квартирі 73-річну власницю.

Жінку вбивали просто зі звірячою жорстокістю.

Бідолашна отримала не менше десятка ударів по голові молотком.

Кому ж могла перейти дорогу завжди привітна Надія?

Всі, хто був знайомий із загиблою, були просто приголомшені, коли копи запідозрили у цьому жорстокому вбивстві тихого 59-річного сусіда, який мешкав у квартирі за стіною. Також по темі: Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку - дівчачий махач закінчився смертю

Був частим гостем і майже щодня заходив на обід.

Чоловік навіть не заперечував, що то він відправив жінку на той світ.

Яка ж сила підштовхнула його на цей страшний крок?

Чим же бідолашна бабуся так його розлютила?

Від такого точно ніхто з нас не застрахований.