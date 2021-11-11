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Video: Турок-альфонс повернувся на могилу своєї вбитої коханки і попався

Не довелося довго шукати цього жорстокого душогуба, який, мабуть, втомився тікати. Турка-альфонса, який ховався після зухвалого вбивства жінки у Рівному, таки затримали. Тиждень він був в мандрах, встиг помандрувати кількома областями, але, врешті-решт, знову повернувся на місце розправи. Але ж навіщо? [read_more_news] Не повірите, очевидний убивця так і каже, аби знайти могилу своєї жертви, яку убивав металевою дубиною! Які шокуючі зізнання озвучив головний і єдиний підозрюваний? Якою ж насправді була причина цієї жахливої розправи? І що присудила Феміда? Павло Шамшин бачив того нелюда на власні очі.

Турок-альфонс повернувся на могилу своєї вбитої коханки і попався
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Не довелося довго шукати цього жорстокого душогуба, який, мабуть, втомився тікати.

Турка-альфонса, який ховався після зухвалого вбивства жінки у Рівному, таки затримали.

Тиждень він був в мандрах, встиг помандрувати кількома областями, але, врешті-решт, знову повернувся на місце розправи.

Але ж навіщо? Також по темі: Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному - розшукується її коханець-турок

Не повірите, очевидний убивця так і каже, аби знайти могилу своєї жертви, яку убивав металевою дубиною!

Які шокуючі зізнання озвучив головний і єдиний підозрюваний?

Якою ж насправді була причина цієї жахливої розправи?

І що присудила Феміда?

Павло Шамшин бачив того нелюда на власні очі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Турок-альфонс повернувся на могилу своєї вбитої коханки і попався / 11.11.2021 19:42
11.11.2021 19:42

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