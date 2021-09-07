Цвинтар на паях – де взялись людські могили на чужих городах

Уявіть собі, що приходите на свій город, а там замість дерев та кущів – могили.

Не вірите, що таке можливе?

А от у Львові таке пережили члени цілого садівничого кооперативу.

Поки люди оббивали пороги чиновників, аби приватизувати земельні ділянки, винахідливий директор кладовища встиг закопати на цих сотках майже 400 небіжчиків!

Але й це ще не все! Також по темі: Атакують цвинтар в надії на дива! Дім музей та вкрадені могили у селі Святовасилівка

У мерії знали про незаконні поховання і тим не менш віддали людям землю прямо із могилами.

Що ж тепер буде з покійними?

Чи погодяться люди на таке моторошне сусідство?

І що чекає на керівника цвинтаря?

Вже за кілька секунд почуєте відповідь у сюжеті.