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Video: Цвинтар на паях – де взялись людські могили на чужих городах

Уявіть собі, що приходите на свій город, а там замість дерев та кущів – могили. Не вірите, що таке можливе? А от у Львові таке пережили члени цілого садівничого кооперативу. Поки люди оббивали пороги чиновників, аби приватизувати земельні ділянки, винахідливий директор кладовища встиг закопати на цих сотках майже 400 небіжчиків! Але й це ще не все! [read_more_news] У мерії знали про незаконні поховання і тим не менш віддали людям землю прямо із могилами. Що ж тепер буде з покійними? Чи погодяться люди на таке моторошне сусідство? І що чекає на керівника цвинтаря? Вже за кілька секунд почуєте відповідь у сюжеті.

Цвинтар на паях – де взялись людські могили на чужих городах
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Уявіть собі, що приходите на свій город, а там замість дерев та кущів – могили.

Не вірите, що таке можливе?

А от у Львові таке пережили члени цілого садівничого кооперативу.

Поки люди оббивали пороги чиновників, аби приватизувати земельні ділянки, винахідливий директор кладовища встиг закопати на цих сотках майже 400 небіжчиків!

Але й це ще не все! Також по темі: Атакують цвинтар в надії на дива! Дім музей та вкрадені могили у селі Святовасилівка

У мерії знали про незаконні поховання і тим не менш віддали людям землю прямо із могилами.

Що ж тепер буде з покійними?

Чи погодяться люди на таке моторошне сусідство?

І що чекає на керівника цвинтаря?

Вже за кілька секунд почуєте відповідь у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Цвинтар на паях – де взялись людські могили на чужих городах / 07.09.2021 20:11
07.09.2021 20:11

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