Цвинтар на паях – де взялись людські могили на чужих городах

Канікули у бабусі завершились для дорогого внука у реанімації
З вікна гуртожитку через кохання випала 17-річна студентка
Загинула під потягом із піснею на вустах – трагедія поблизу Львова
11-річна дівчинка вилетіла у вікно, щоб не вчити молитву – підготовка до першого причастя у Львові
Таємницю сумки з розчленованим тілом у центрі Львова розкрито
Діти натрапили на людські ноги та сумку, набиту розчленованим тілом у самому центрі Львова
Поважного вчителя та письменника потовкла цеглиною знайома розбійниця
Засумнівався в порядності чужої дружини під час застілля – нелюдська розправа у Львові