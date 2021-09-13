seach
ICTV - Разом краще

Video: Цвіте та стогне Дніпр широкий! Чому головна річка України зеленіє на очах

Цвіте та стогне Дніпр широкий! Був чистий і блакитний, а перетворився на зелене місиво! І по всій Україні річки та озера буквально задихаються від атаки токсичних водоростей! Все живе у воді вмирає, вона смердить і стає небезпечною для людей. [read_more_news] Не тільки пити не можна - навіть купатися! І навіть з-під крана тече справжнє болото! Звідки ж береться ця зараза, яка набуває масштабу катастрофи і загрожує знищити всі наші водойми?! Що нам треба робити, аби вода не стала коштувати дорожче за золото?! Не повірите, але ми самі винні у тому, що відбувається. І Олександр Храпач знає - який вихід у нас є. Поки що.

Цвіте та стогне Дніпр широкий! Чому головна річка України зеленіє на очах
0 Коментувати

Цвіте та стогне Дніпр широкий!

Був чистий і блакитний, а перетворився на зелене місиво!

І по всій Україні річки та озера буквально задихаються від атаки токсичних водоростей!

Все живе у воді вмирає, вона смердить і стає небезпечною для людей. Також по темі: Пекельне місиво з залізних монстрів - масштабна ДТП під Дніпром

Не тільки пити не можна – навіть купатися!

І навіть з-під крана тече справжнє болото!

Звідки ж береться ця зараза, яка набуває масштабу катастрофи і загрожує знищити всі наші водойми?!

Що нам треба робити, аби вода не стала коштувати дорожче за золото?!

Не повірите, але ми самі винні у тому, що відбувається.

І Олександр Храпач знає – який вихід у нас є.

Поки що.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Цвіте та стогне Дніпр широкий! Чому головна річка України зеленіє на очах / 13.09.2021 20:08
13.09.2021 20:08

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь