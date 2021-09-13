Цвіте та стогне Дніпр широкий! Чому головна річка України зеленіє на очах

Цвіте та стогне Дніпр широкий!

Був чистий і блакитний, а перетворився на зелене місиво!

І по всій Україні річки та озера буквально задихаються від атаки токсичних водоростей!

Все живе у воді вмирає, вона смердить і стає небезпечною для людей. Також по темі: Пекельне місиво з залізних монстрів - масштабна ДТП під Дніпром

Не тільки пити не можна – навіть купатися!

І навіть з-під крана тече справжнє болото!

Звідки ж береться ця зараза, яка набуває масштабу катастрофи і загрожує знищити всі наші водойми?!

Що нам треба робити, аби вода не стала коштувати дорожче за золото?!

Не повірите, але ми самі винні у тому, що відбувається.

І Олександр Храпач знає – який вихід у нас є.

Поки що.