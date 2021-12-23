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Video: Центр Миколаєва став лігвом огиди, гріха і розпусти – як так сталось?

Притон для наркоманів та безхатьків у центрі Миколаєва – у закинутій будівлі посеред житлового масиву місцеві маргінали влаштували збіговисько. Там і живуть, і пиячать, вживають наркотики та запалюють багаття, б‘ються та навіть вбивають одне одного, в результаті жителі навколишніх багатоповерхівок вже бояться ходити по двору і відпускати дітей до школи. Люди вже усі пороги пооббивали, щоб місцева влада знесла нарешті цей притон, але результату нуль.

Центр Миколаєва став лігвом огиди, гріха і розпусти – як так сталось?
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Притон для наркоманів та безхатьків у центрі Миколаєва – у закинутій будівлі посеред житлового масиву місцеві маргінали влаштували збіговисько.

Там і живуть, і пиячать, вживають наркотики та запалюють багаття, б‘ються та навіть вбивають одне одного, в результаті жителі навколишніх багатоповерхівок вже бояться ходити по двору і відпускати дітей до школи.

Люди вже усі пороги пооббивали, щоб місцева влада знесла нарешті цей притон, але результату нуль.

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ICTV / Надзвичайні новини / Центр Миколаєва став лігвом огиди, гріха і розпусти – як так сталось? / 23.12.2021 19:51
23.12.2021 19:51

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