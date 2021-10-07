seach
ICTV - Разом краще

Video: Тримав кубло розпусти під контролем? Що відомо про психопата, який тероризує киян

КАРТКА ДЛЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ: 4149 5001 4785 2613 - Охріменко Олеся Володимирівна З такими сусідами і ворогів не треба, я вам скажу. Уявіть собі цей жах, у Києві навіжений психопат накинувся на свого сусіда із молотком. Трощив бідоласі голову, аж доки у смертоносного знаряддя не зламалася ручка![read_more_news] Можливо це і врятувало нещасному життя. Але за що така розправа? Місцеві й гадки не мають, а от сам неадекват переконаний, що таким чином він вершить правосуддя. Чолов'яга у таких божевіллях звинувачує свого сусіда, що аж волосся дибки? Ви лише послухайте, що він говорить. Страшно жити, бо ніколи не знаєш, що психопат ходить з тобою поруч.

Тримав кубло розпусти під контролем? Що відомо про психопата, який тероризує киян
0 Коментувати

КАРТКА ДЛЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ: 4149 5001 4785 2613 – Охріменко Олеся Володимирівна

З такими сусідами і ворогів не треба, я вам скажу.

Уявіть собі цей жах, у Києві навіжений психопат накинувся на свого сусіда із молотком.

Трощив бідоласі голову, аж доки у смертоносного знаряддя не зламалася ручка! Також по темі: Відомий ветеран АТО тероризує власних сусідів - сумна історія з Києва

Можливо це і врятувало нещасному життя.

Але за що така розправа?

Місцеві й гадки не мають, а от сам неадекват переконаний, що таким чином він вершить правосуддя.

Чолов’яга у таких божевіллях звинувачує свого сусіда, що аж волосся дибки?

Ви лише послухайте, що він говорить.

Страшно жити, бо ніколи не знаєш, що психопат ходить з тобою поруч.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Тримав кубло розпусти під контролем? Що відомо про психопата, який тероризує киян / 07.10.2021 19:43
07.10.2021 19:43

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь