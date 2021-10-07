Тримав кубло розпусти під контролем? Що відомо про психопата, який тероризує киян

КАРТКА ДЛЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ: 4149 5001 4785 2613 – Охріменко Олеся Володимирівна

З такими сусідами і ворогів не треба, я вам скажу.

Уявіть собі цей жах, у Києві навіжений психопат накинувся на свого сусіда із молотком.

Трощив бідоласі голову, аж доки у смертоносного знаряддя не зламалася ручка! Також по темі: Відомий ветеран АТО тероризує власних сусідів - сумна історія з Києва

Можливо це і врятувало нещасному життя.

Але за що така розправа?

Місцеві й гадки не мають, а от сам неадекват переконаний, що таким чином він вершить правосуддя.

Чолов’яга у таких божевіллях звинувачує свого сусіда, що аж волосся дибки?

Ви лише послухайте, що він говорить.

Страшно жити, бо ніколи не знаєш, що психопат ходить з тобою поруч.