seach
ICTV - Разом краще

Video: Третій брат покійного мера Кривого Рогу Павлова знайдений повішеним

Третя загадкова смерть поспіль в одній родині - загиблого мера Кривого Рогу, Костянтина Павлова. Цього разу в орендованій квартирі знайшли двоюрідного брата міського голови - Бориса Павлова - повішеним. За словами його дружини та друзів, недавно той дізнався про страшну хворобу, через що замкнувся у собі. А буквально за день до трагедії, чоловікові відмовили в операції в онкологічному диспансері. Що ж за прокляття щоразу спіткає цю родину?[read_more_news] Смерті, оповиті загадкою, почалися ще з серпня - спершу мера знайшли застреленим на порозі власного будинку. Справу кваліфікували, як самогубство. А вже за два місяці - його рідний брат, за даними поліції, отруївся алкоголем. Тепер же кузен поліз у зашморг. Невже родині Криворізького мера справді пороблено, чи все це моторошний збіг обставин? Наш Олег Єрмолінський зʼясовував усі деталі смертоносного ланцюга.

Третій брат покійного мера Кривого Рогу Павлова знайдений повішеним
0 Коментувати

Третя загадкова смерть поспіль в одній родині – загиблого мера Кривого Рогу, Костянтина Павлова.

Цього разу в орендованій квартирі знайшли двоюрідного брата міського голови – Бориса Павлова – повішеним.

За словами його дружини та друзів, недавно той дізнався про страшну хворобу, через що замкнувся у собі.

А буквально за день до трагедії, чоловікові відмовили в операції в онкологічному диспансері.

Що ж за прокляття щоразу спіткає цю родину? Також по темі: За дивних обставин помер рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Смерті, оповиті загадкою, почалися ще з серпня – спершу мера знайшли застреленим на порозі власного будинку.

Справу кваліфікували, як самогубство.

А вже за два місяці – його рідний брат, за даними поліції, отруївся алкоголем.

Тепер же кузен поліз у зашморг.

Невже родині Криворізького мера справді пороблено, чи все це моторошний збіг обставин?

Наш Олег Єрмолінський зʼясовував усі деталі смертоносного ланцюга.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Третій брат покійного мера Кривого Рогу Павлова знайдений повішеним / 11.11.2021 19:36
11.11.2021 19:36

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь