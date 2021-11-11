Третій брат покійного мера Кривого Рогу Павлова знайдений повішеним

Третя загадкова смерть поспіль в одній родині – загиблого мера Кривого Рогу, Костянтина Павлова.

Цього разу в орендованій квартирі знайшли двоюрідного брата міського голови – Бориса Павлова – повішеним.

За словами його дружини та друзів, недавно той дізнався про страшну хворобу, через що замкнувся у собі.

А буквально за день до трагедії, чоловікові відмовили в операції в онкологічному диспансері.

Що ж за прокляття щоразу спіткає цю родину? Також по темі: За дивних обставин помер рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Смерті, оповиті загадкою, почалися ще з серпня – спершу мера знайшли застреленим на порозі власного будинку.

Справу кваліфікували, як самогубство.

А вже за два місяці – його рідний брат, за даними поліції, отруївся алкоголем.

Тепер же кузен поліз у зашморг.

Невже родині Криворізького мера справді пороблено, чи все це моторошний збіг обставин?

Наш Олег Єрмолінський зʼясовував усі деталі смертоносного ланцюга.