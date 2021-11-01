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Video: Тренер з карате і підлітки-спортсмени загинули у ДТП, повертаючись додому з медалями зі змагань

Моторошна аварія на Кіровоградщині забрала життя чотирьох людей, серед яких були і діти. Тренер з єдиноборств, разом із неповнолітніми вихованцями повертався зі змагань на Вінниччині до Кривого Рогу. Та за якихось півсотні кілометрів від пункту призначення, легковик зі спортсменами розчавило вантажівкою. [read_more_news] 46-річний водій та пасажири, найстаршому з яких було усього лише 16, а наймолодшому - 11 років. Усі вони не мали жодного шансу на порятунок. Наш Олег Єрмолінський на місці смертельної аварії дізнався усі обставини трагедії.

Тренер з карате і підлітки-спортсмени загинули у ДТП, повертаючись додому з медалями зі змагань
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Моторошна аварія на Кіровоградщині забрала життя чотирьох людей, серед яких були і діти.

Тренер з єдиноборств, разом із неповнолітніми вихованцями повертався зі змагань на Вінниччині до Кривого Рогу.

Та за якихось півсотні кілометрів від пункту призначення, легковик зі спортсменами розчавило вантажівкою. Також по темі: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ - жахаюча ДТП на Херсонщині

46-річний водій та пасажири, найстаршому з яких було усього лише 16, а наймолодшому – 11 років.

Усі вони не мали жодного шансу на порятунок.

Наш Олег Єрмолінський на місці смертельної аварії дізнався усі обставини трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Тренер з карате і підлітки-спортсмени загинули у ДТП, повертаючись додому з медалями зі змагань / 01.11.2021 19:39
01.11.2021 19:39

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