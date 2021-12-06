Трагічна загибель батька та двох синів в ДТП під Житомиром – за кермом була мама

У моторошній аварії біля Житомира загинула майже ціла сім‘я – чоловік та двоє малолітніх синів.

Молодшому лише п‘ять років.

За життя їхньої матері нині борються медики обласної лікарні. Також по темі: У ДТП на трасі загинуло подружжя - їх збили одразу дві машини на Рівненщині

Саме жінка перебувала за кермом Ланоса, коли їхній легковик вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажний ДАФ.

Чому не вдалося уникнути трагедії і хто тепер відповідатиме за три втрачені людські життя?

Наша Тетяна Островщук повернулася з місця аварії, яке і досі просякнуте кров‘ю.