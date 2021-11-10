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Video: Торгівля фейковими сертифікатами про вакцинацію в Україні – як це відбувається

350 гривень за експрес – тест, і понад дві тисячі гривень - за сертифікат в додатку «дія». На Закарпатті працівники автовокзалу продавали фейкові документи пасажирам міжобласних та міжнародних сполучень. [read_more_news] А в сусідньому Прикарпатті незаконну схему з підробки ковід-сертифікатів організувала заступниця директора однієї з лікарень. Незаконними послугами скористалися сотні людей зі всієї України. Що загрожує лікарні і людям, які скористалися незаконною послугою? - Світлана Маланюк знає.

Торгівля фейковими сертифікатами про вакцинацію в Україні – як це відбувається
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350 гривень за експрес – тест, і понад дві тисячі гривень – за сертифікат в додатку «дія».

На Закарпатті працівники автовокзалу продавали фейкові документи пасажирам міжобласних та міжнародних сполучень. Також по темі: Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся! Проїзд у транспорті буде доступним лише за ковід-сертифікатом?

А в сусідньому Прикарпатті незаконну схему з підробки ковід-сертифікатів організувала заступниця директора однієї з лікарень.

Незаконними послугами скористалися сотні людей зі всієї України.

Що загрожує лікарні і людям, які скористалися незаконною послугою? – Світлана Маланюк знає.

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ICTV / Надзвичайні новини / Торгівля фейковими сертифікатами про вакцинацію в Україні – як це відбувається / 10.11.2021 20:09
10.11.2021 20:09

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