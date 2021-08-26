ТОП зухвалих пограбувань в Україні – небезпечних злочинців стає все більше

А мотиви цих злочинів ясні, як білий день.

Із пістолетами, лезами та навіть канцелярськими ножами вони погрожували своїм жертвам вбивством, якщо ті не віддадуть усе.

Не боялися навіть камер спостереження, які нашпиговані буквально всюди.

Невже улов дійсно був вартий ризику?

І таке страхіття коїться просто у нас під носом.