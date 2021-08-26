ТОП зухвалих пограбувань в Україні – небезпечних злочинців стає все більше

Злочинний дует мандрував Вінниччиною та попався копам у Крижополі
Пожертвування діда для храму були перехоплені дорогою до священника – кому ж перепав куш
Пішов на справу, вколовся, кайфонув, прокинувся – навколо копи. Нестандартне пограбування у Києві
Невловима банда пішла на справу, але натрапила на поліцейську засідку – бойовик під Києвом
Били дерев’яною битою: на Вінничині жорстоко пограбували поштарку
Затримано грузинську банду, що тримала у страху мешканців елітних будинків
Як на Полтавщині директор банку на пограбування з кумом ходили
У Києві злочинець обчистив касу в магазині одягу: пограбування, яке шокує своєю зухвалістю