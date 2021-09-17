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Video: ТОП раритетних авто – рідкісні та унікальні моделі

Навряд чи знайдеться людина, яка не знає, як виглядає наше народне авто – Таврія. Та от Заз-кабріолет - це щось нечуване. Але такі екземпляри, виявляється сходили з конвеєра! [read_more_news] А можете уявити собі пожежний… мотоцикл? А раритетний Опель, якому 86 років і він їздить з рідним двигуном під капотом? Думаєте, таке неможливо? Що ж тоді казати про класичну 21 Волгу з…акумуляторами під капотом! Проїхався на рідкісних машинах і наш Олександр Храпач.

ТОП раритетних авто – рідкісні та унікальні моделі
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Навряд чи знайдеться людина, яка не знає, як виглядає наше народне авто – Таврія.

Та от Заз-кабріолет – це щось нечуване.

Але такі екземпляри, виявляється сходили з конвеєра!  Також по темі: Видовищне шоу ретро-автомобілів у Львові

А можете уявити собі пожежний… мотоцикл?

А раритетний Опель, якому 86 років і він їздить з рідним двигуном під капотом?

Думаєте, таке неможливо?

Що ж тоді казати про класичну 21 Волгу з…акумуляторами під капотом!

Проїхався на рідкісних машинах і наш Олександр Храпач.

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ICTV / Надзвичайні новини / ТОП раритетних авто – рідкісні та унікальні моделі / 17.09.2021 20:18
17.09.2021 20:18

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