Video: ТОП раритетних авто – рідкісні та унікальні моделі
Навряд чи знайдеться людина, яка не знає, як виглядає наше народне авто – Таврія.
Та от Заз-кабріолет - це щось нечуване.
Але такі екземпляри, виявляється сходили з конвеєра! [read_more_news]
А можете уявити собі пожежний… мотоцикл?
А раритетний Опель, якому 86 років і він їздить з рідним двигуном під капотом?
Думаєте, таке неможливо?
Що ж тоді казати про класичну 21 Волгу з…акумуляторами під капотом!
Проїхався на рідкісних машинах і наш Олександр Храпач.
ТОП раритетних авто – рідкісні та унікальні моделі