ТОП раритетних авто – рідкісні та унікальні моделі

Навряд чи знайдеться людина, яка не знає, як виглядає наше народне авто – Таврія.

Та от Заз-кабріолет – це щось нечуване.

Але такі екземпляри, виявляється сходили з конвеєра! Також по темі: Видовищне шоу ретро-автомобілів у Львові

А можете уявити собі пожежний… мотоцикл?

А раритетний Опель, якому 86 років і він їздить з рідним двигуном під капотом?

Думаєте, таке неможливо?

Що ж тоді казати про класичну 21 Волгу з…акумуляторами під капотом!

Проїхався на рідкісних машинах і наш Олександр Храпач.