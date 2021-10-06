ТОП найкращих кримінальних туристів від Надзвичайних новин

Село на Черкащині затероризували злодії
У Києві сусіди організували справжню спецоперацію, аби власноруч затримати злодіїв-домушників
Загадкова смерть злодія на Київщині: чи причетні до душогубства господарі дому?
Нахабні злодії, які щоночі повертаються на місце злочину: їх ловлять за руку, а поліція відпускає
У Києві дві шахрайки оббирали беззахисних пенсіонерів до нитки
У Запоріжжі на викраденій машині від поліцейських намагались втекти троє злодюг
Кровожерливі злодії влаштували справжній терор на Дніпропетровщині
У Києві затримали поліцейських-кришувальників, які вказували злодіям, кого грабувати на вокзалі