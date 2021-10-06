ТОП найкращих кримінальних туристів від Надзвичайних новин

Ці пройдисвіти теж, мабуть, мріють про гелікоптер.

Обчистив квартиру, завантажив чуже майно на борт – і вуаля.

Жоден коп не наздожене.

Ох і розплодилося в Україні злодіїв.

На Чернігівщині іноземці перевертали помешкання просто догори дриґом, виносили гроші та цінні речі.

І могли зникнути непоміченими, але злодіїв підвела жадібність. Також по темі: Нахабний напад на столичний банк - злодій пробрався до відділення і кинув бомбу

А в Одесі крадії внадилися до чужих авто.

Одна компанія полювала на власників-роззяв, які забули зачинити машини, а інша банда обирала виключно дорогі автомобілі на парковці.

Відчиняли дверцята за допомогою спеціальних пристроїв.

І витягали усе, що залишив забудькуватий власник.

Подивіться, щоб не потрапити в подібну халепу.